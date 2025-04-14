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AH股新聞

14/04/2025 10:09

《Ａ股焦點》體育消費獲金融支持、「購在中國」啟動，消費股狂歡

　　《經濟通通訊社１４日專訊》擴大內需、發掘新消費場景，是今年中國經濟政策的著力點之
一。近日，人行等四部門聚焦體育消費，提出金融支持體育產業「１６條」，包括派發體育消費
券、體育賽事金融服務、體育產業債券融資、股權融資等。
　
　　商務部會同國家發改委、工信部、文旅部、市場監管總局、體育總局在海南第五屆中國國際
消費品博覽會啟動「購在中國」系列活動。其中，精品購物方面，組織重點步行街、商圈及商場
、超市、奧特萊斯、離境退稅商店等企業，開展惠民促銷，助力消費者惠購全球好物。精彩旅遊
方面，推出一批精品旅遊線路，發布特色打卡地等旅遊消費指南。精美展演方面，引進、舉辦一
批國內外精品文藝演出、高規格體育賽事、高品質文博展覽。
　
　　Ａ股消費板塊拉升，文教休閒及旅遊股領先，金陵體育（深：３００６５１）、舒華體育
（滬：６０５２９９）、嶺南控股（深：０００５２４）、天府文旅（深：０００５５８）、天
虹股份（深：００２４１９）、南寧百貨（滬：６００７１２）、茂業商業
（滬：６００８２８）、國光連鎖（滬：６０５１８８）等多股升停。（ｒｙ）

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