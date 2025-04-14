《神州能源》中國３月原油進口量創１９月高，進口伊朗原油激增

《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署最新公布數據顯示，中國３月原油進口量較前兩個月

大幅反彈，較上年同期增長近５％。外電指原因是從伊朗進口原油量激增，從俄羅斯進口原油量

反彈。



數據顯示，中國３月原油進口總量為５１４１萬噸，相當於每日１２１０萬桶，為２０２３

年８月以來的最高水平，並高於２０２４年３月的每日１１５５萬桶和今年１－２月的每日

１０３８萬桶。



進口伊朗原油量約佔中國原油總購買量的１３％。因預期美國將採取進一步措施收緊未來石

油供應，獨立煉油商和貿易商紛紛囤積原油，導致中國３月的伊朗原油進口量激增。



油輪分析公司Ｖｏｒｔｅｘａ的分析師Ｅｍｍａ Ｌｉ表示，該公司的油輪跟蹤數據顯示，

中國海運原油進口量反彈至每日１０６０萬桶，為２０２３年１０月以來最高，主要受創紀錄的

伊朗原油運抵山東地區推動。



總體而言，儘管美國在１月宣布對俄羅斯石油出口實施史上最嚴厲的制裁，但俄羅斯的石油

出口仍出現反彈，因為運費飆升促使未受制裁的油輪加入了運輸行列。



數據顯示，中國第一季度整體原油進口量為１﹒３５２５億噸，或每日１０９７萬桶，比去

年同期下降１﹒５％。（ｓｌ）

