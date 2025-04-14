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AH股新聞

14/04/2025 14:27

【數據解讀】機構：中美貿易料４月起急劇萎縮，恐累整體出口轉負

　　《經濟通通訊社１４日專訊》外貿商「搶出口」效應延續，中國３月以美元計價出口同比猛
增１２﹒４％，增速大勝預期的４﹒４％並創去年１０月以來新高；進口則跌４﹒３％，跌幅遜
於預期的２％；貿易順差１０２６﹒４億美元，遠超市場預期的７７０億美元。
　
＊東方金誠：穩外貿措施料顯著加碼，轉內銷政策將出台＊
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青認為，４月中國對美出口仍有可能出現很大幅度下行，進而拖
累整體出口轉為同比負增長。
　
　　王青表示，３月出口增速明顯強於季節性，超出市場普遍預期，主因上年同期基數明顯偏低
、當月外需仍有較強韌性、以及一定「搶出口」效應的可能。此外，３月中國對東盟、歐盟、日
韓等主要貿易夥伴出口增速都有加快，主要受上年同期基數偏低驅動。
　
　　王青預計，後期中美將進入關稅談判進程，最終結果將是超高關稅稅率大幅下調，同時美中
貿易逆差也會收窄。國內方面，接下來穩外貿措施會顯著加碼，同時國內將有針對性的出台支持
「出口轉內銷」政策，著力擴大內需，緩解外需下滑對出口行業乃至整體宏觀經濟的影響。
　
＊ＩＮＧ：智能手機等關稅暫緩，「搶出口」或將繼續＊
　
　　ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林則指，中國整體出口依然保持強勁韌性，但那些更容易被
替代且對價格敏感的商品類別已經受到衝擊。３月數據傳遞鼓舞人心的訊號，但中美關稅戰近日
急劇升級，無疑會令４月數據展現完全不同的圖景。美國暫緩半導體、電腦和智能手機關稅，將
為出口商提供一些喘息，預計「搶出口」將繼續。
　
　　宋林亦認為，中美之間的直接貿易可能從４月開始大幅下滑，預計需要幾個月時間才能明確
得出結論－－哪一方最終因為貿易急劇萎縮而承受更多痛苦。屆時關稅格局可能再次發生根本性
改變。（ｓｌ）

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