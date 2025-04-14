【聚焦數據】內地３月末社融存量４２３萬億元，同比增８﹒４％

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行罕見地在周日（１３日）公布金融數據。人行公布，

初步統計，２０２５年３月末社會融資規模存量為４２２﹒９６萬億元（人民幣．下同），同比

增長８﹒４％。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２６２﹒１８萬億元，同比增長７﹒２％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒１９萬億元，同比下降３４﹒５％；委託貸款餘額

為１１﹒２４萬億元，同比增長０﹒６％；信託貸款餘額為４﹒３５萬億元，同比增長６﹒２％

；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒６７萬億元，同比下降１２﹒１％；企業債券餘額為

３２﹒５９萬億元，同比增長２﹒４％；政府債券餘額為８４﹒９６萬億元，同比增長

１９﹒４％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒８２萬億元，同比增長２﹒７％。



從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２％，同

比低０﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低０﹒２

個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒７％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比１％，同比

低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒２個百分點；企業債

券餘額佔比７﹒７％，同比低０﹒５個百分點；政府債券餘額佔比２０﹒１％，同比高１﹒９個

百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

