【聚焦數據】內地３月新增人民幣貸款３﹒６４萬億元，勝預期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行罕見地在周日（１３日）公布金融數據。人行公布，

一季度人民幣貸款增加９﹒７８萬億元（人民幣．下同）。按人行上月公布的前兩月人民幣貸款

增加６﹒１４萬億元計算，３月新增人民幣貸款３﹒６４萬億元，高於市場預期的３萬億元，並

較２月的１﹒０１萬億元大幅增加。



３月末，本外幣貸款餘額２６９﹒２６萬億元，同比增長６﹒９％。月末人民幣貸款餘額

２６５﹒４１萬億元，同比增長７﹒４％。



分部門看，住戶貸款增加１﹒０４萬億元，其中，短期貸款增加１６０３億元，中長期貸款

增加８８３２億元；企（事）業單位貸款增加８﹒６６萬億元，其中，短期貸款增加３﹒５１萬

億元，中長期貸款增加５﹒５８萬億元，票據融資減少５４４２億元；非銀行業金融機構貸款減

少８６６億元。



３月末，外幣貸款餘額５３５７億美元，同比下降２０﹒１％。一季度外幣貸款減少６４億

美元。



＊３月新增人民幣存款４﹒２５萬億元＊



存款方面，３月末，本外幣存款餘額３２２﹒１１萬億元，同比增長６﹒９％。月末人民幣

存款餘額３１５﹒２２萬億元，同比增長６﹒７％。



一季度人民幣存款增加１２﹒９９萬億元。按上月公布的前兩個月人民幣存款增加８﹒７４

萬億元計算，３月新增人民幣存款４﹒２５萬億元。



其中，住戶存款增加９﹒２２萬億元，非金融企業存款增加１﹒７４萬億元，財政性存款增

加８１９０億元，非銀行業金融機構存款增加３０９０億元。



３月末，外幣存款餘額９５９８億美元，同比增長１５﹒３％。一季度外幣存款增加

１０６９億美元。（ｓｌ）

