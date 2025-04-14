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AH股新聞

14/04/2025 09:31

【聚焦數據】內地３月新增人民幣貸款３﹒６４萬億元，勝預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行罕見地在周日（１３日）公布金融數據。人行公布，
一季度人民幣貸款增加９﹒７８萬億元（人民幣．下同）。按人行上月公布的前兩月人民幣貸款
增加６﹒１４萬億元計算，３月新增人民幣貸款３﹒６４萬億元，高於市場預期的３萬億元，並
較２月的１﹒０１萬億元大幅增加。
　
　　３月末，本外幣貸款餘額２６９﹒２６萬億元，同比增長６﹒９％。月末人民幣貸款餘額
２６５﹒４１萬億元，同比增長７﹒４％。
　
　　分部門看，住戶貸款增加１﹒０４萬億元，其中，短期貸款增加１６０３億元，中長期貸款
增加８８３２億元；企（事）業單位貸款增加８﹒６６萬億元，其中，短期貸款增加３﹒５１萬
億元，中長期貸款增加５﹒５８萬億元，票據融資減少５４４２億元；非銀行業金融機構貸款減
少８６６億元。
　
　　３月末，外幣貸款餘額５３５７億美元，同比下降２０﹒１％。一季度外幣貸款減少６４億
美元。
　
＊３月新增人民幣存款４﹒２５萬億元＊
　
　　存款方面，３月末，本外幣存款餘額３２２﹒１１萬億元，同比增長６﹒９％。月末人民幣
存款餘額３１５﹒２２萬億元，同比增長６﹒７％。
　
　　一季度人民幣存款增加１２﹒９９萬億元。按上月公布的前兩個月人民幣存款增加８﹒７４
萬億元計算，３月新增人民幣存款４﹒２５萬億元。
　
　　其中，住戶存款增加９﹒２２萬億元，非金融企業存款增加１﹒７４萬億元，財政性存款增
加８１９０億元，非銀行業金融機構存款增加３０９０億元。
　
　　３月末，外幣存款餘額９５９８億美元，同比增長１５﹒３％。一季度外幣存款增加
１０６９億美元。（ｓｌ）

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