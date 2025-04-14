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AH股新聞

14/04/2025 11:57

【數據解讀】海關：首季廣東等７省進出口續增，起到挑大梁作用

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署副署長王令浚表示，今年以來，
面對嚴峻複雜的外部環境，主要外貿省市勇挑重擔，發揮各自優勢，展現出較強的支撐帶動作用
。一季度，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東、福建這７大省市合計進出口７﹒７８萬億元
，持續增長趨勢，佔中國進出口總值的四分之三，實打實起到了挑大梁的作用。
　
　　外貿大省產業基礎扎實，一季度，有進出口實績的企業達到了４２﹒２萬家，增加了
６﹒１％，佔中國有進出口實績企業數量的近八成。與此同時，外貿大省積極擴展國際市場，對
１５０多個國家和地區進出口實現增長，對其中８９個國家和地區的增速好於整體水平。
　
　　一季度，外貿大省出口高技術產品７８３５﹒２億元，增長４﹒５％，佔中國同類產品的
７１﹒３％。其中，電子信息產品、高端裝備、生物醫藥分別出口３８５７﹒１億元、
２３６５﹒８億元、３０１﹒１億元，分別增長１﹒６％、８﹒９％、９﹒９％，佔中國同類產
品的６６％、７８﹒４％、７４﹒８％。
　
　　一季度，外貿大省進口原油、金屬礦砂分別佔中國同類產品進口總量的８３﹒１％、
６７﹒６％，進口電子元件、自動數據處理設備零部件分別佔中國同類產品進口總值的７８％、
８８﹒１％。此外，外貿大省進口消費品３１８４﹒２億元，佔全國的八成以上。

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