《汽車新勢力》蔚來在滬交付破十萬台，江浙滬累計交付破３０萬台

《經濟通通訊社１４日專訊》據《上海證券報》報道，４月１３日，蔚來（０９８６６）在

上海迎來第１０萬台量產車交付。至此，蔚來成為在上海第一個成交均價在３０萬元人民幣以上

，並擁有１０萬用戶的中國品牌。目前，蔚來在江蘇、浙江、上海地區均跨入「１０萬＋交付俱

樂部」，三地累計交付量突破３０萬台，佔蔚來品牌全國總銷量的近半數。



蔚來創始人、董事長、ＣＥＯ李斌表示，隨著銷售服務網絡的擴展，尤其是換電縣縣通的推

進，會有越來越多的省市蔚來用戶突破１０萬。



蔚來有關人士介紹，得益於獨創的「可充可換可升級」能源體系，蔚來為純電車型消費者提

供了高效便捷的補能方式。蔚來在全國持續擴張的充換電網絡補能體系，也正成為蔚來銷量增長

的重要助推器。



在上海，蔚來已建成１８７座換電站，核心城區「電區房」覆蓋率超９５％，用戶平均３公

里內必有換電站，單站日均服務超５００輛車，平均每８﹒７秒就有一輛蔚來滿電出發。



目前，上海所在的長三角地區已經形成了「換電網絡效應」：江浙滬累計建成１０４４座換

電站，佔全國總量的３２％，實現「換電縣縣通」。在浙江和江蘇，單座換電站日均服務近

３００輛車。



根據規劃，２０２５年是蔚來的換電站建設大年。在江浙滬實現「換電縣縣通」後，蔚來計

劃２０２５年上半年在安徽也實現「換電縣縣通」。（ｊｑ）

