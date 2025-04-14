《汽車新勢力》蔚來在滬交付破十萬台，江浙滬累計交付破３０萬台

《經濟通通訊社１４日專訊》據《上海證券報》報道，４月１３日，蔚來（０９８６６）在
上海迎來第１０萬台量產車交付。至此，蔚來成為在上海第一個成交均價在３０萬元人民幣以上
，並擁有１０萬用戶的中國品牌。目前，蔚來在江蘇、浙江、上海地區均跨入「１０萬＋交付俱
樂部」，三地累計交付量突破３０萬台，佔蔚來品牌全國總銷量的近半數。
蔚來創始人、董事長、ＣＥＯ李斌表示，隨著銷售服務網絡的擴展，尤其是換電縣縣通的推
進，會有越來越多的省市蔚來用戶突破１０萬。
蔚來有關人士介紹，得益於獨創的「可充可換可升級」能源體系，蔚來為純電車型消費者提
供了高效便捷的補能方式。蔚來在全國持續擴張的充換電網絡補能體系，也正成為蔚來銷量增長
的重要助推器。
在上海，蔚來已建成１８７座換電站，核心城區「電區房」覆蓋率超９５％，用戶平均３公
里內必有換電站，單站日均服務超５００輛車，平均每８﹒７秒就有一輛蔚來滿電出發。
目前，上海所在的長三角地區已經形成了「換電網絡效應」：江浙滬累計建成１０４４座換
電站，佔全國總量的３２％，實現「換電縣縣通」。在浙江和江蘇，單座換電站日均服務近
３００輛車。
根據規劃，２０２５年是蔚來的換電站建設大年。在江浙滬實現「換電縣縣通」後，蔚來計
劃２０２５年上半年在安徽也實現「換電縣縣通」。（ｊｑ）
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