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AH股新聞

14/04/2025 13:30

【ＦＯＣＵＳ】電子關稅「假豁免真緩兵」，中國出口第二季見真章

　　【ＦＯＣＵＳ】彈出又彈入的電子商品關稅「豁免」，或只是侵侵的緩兵之計。中國海關總
署周一（１４日）公布的３月出口數據顯示，去年底以來的「搶出口」前置效應似逐步消退，外
貿面臨的考驗第二季起方見真章。
　
＊出口增速靚惟金額減，挑戰初露端倪＊
　
　　關稅戰陰雲密布之下，中國３月美元計出口按年飆１２﹒４％（市場預期：４﹒６％），錄
３１３９﹒１億美元。其中，東盟（５８９﹒８億美元）、歐盟（４３０﹒６億美元）、美國
（４００﹒６億美元）分列前三大出口目的地；若以東盟十國加上日韓澳新的ＲＣＥＰ（區域全
面經濟關係協定）計，則達９２０﹒９億美元。
　
　　值得留意的是，３月對美出口增速按年增９％，但以絕對金額看，４００﹒６億美元錄去年
４月以來最低。連同出口總額遠低於去年１２月的３３５６億、１月的３２４７億美元，「搶出
口」帶來的前置效應逐步消退，似已初見端倪。海關發言人就稱，出口確實面臨複雜嚴峻的外部
形勢，但強調「天塌不下來」。
　
＊留補庫存、供應鏈優化的「逃生門」＊
　
　　那麼，美國海關與邊境保護局及白宮上周五（１１日）同時發布，中國製造的智能手機、電

、集成電路、光伏設備、路由器等，可豁免１４５％對等關稅（仍需徵收２０％芬太尼稅），而
商務部長周日（１３日）又稱多項科技產品未來一兩個月內面臨單獨徵稅，到底意欲何為？
　
　　從印度３月組裝的ｉＰｈｏｎｅ產量按年大增近六成，並向美國空運約１５０萬部；到中國
３月手機（涵蓋ｉＰｈｏｎｅ）、集成電路出口額按年分別增７﹒７％、７﹒９％，都顯示關稅
大棒正有意為美企留出補庫存、供應鏈優化的「逃生門」。
　
＊侵侵劍指中期選舉，勿陷速勝論誤判＊
　
　　大型科技公司和美國消費者暫獲喘息，但若就此判斷侵侵「服軟」，則顯然是低估了他以　
「ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）」取悅核心選民，劍指中期選舉，以及推動供應鏈「去風險化」
的決心。
　
　　無獨有偶，被稱為全球經濟「金絲雀」的韓國，３月出口半導體、電腦出口按年分別飆
１１﹒９％、３３﹒１％；台灣地區３月出口手機、電腦等資訊通訊與視聽產品，更按年增
３４％至１６９﹒４億美元歷史新高。
　
　　以上種種，都恐暗示真正的考驗將在第二季到來，不要因３月出口表現超預期而鬆懈。面對
朝令夕改的「關稅王」，靜觀其變之外，更重要的是－－切勿陷入速勝論的誤判。

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