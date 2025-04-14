【ＡＩ】螞蟻擬為全國百大名醫打造ＡＩ分身，助病人獲取名醫服務

《經濟通通訊社１４日專訊》螞蟻集團今日宣布發起「百大ＡＩ名醫」計劃，未來一年內，

其將為全國百大名醫打造ＡＩ分身（ＡＩ智能體），形成覆蓋腫瘤、慢病等領域的智能體矩陣，

從而緩解名醫資源緊缺等問題，讓患者有機會隨時隨地獲取名醫服務。用戶上支付寶搜索「ＡＩ

健康管家」，即可進入專區體驗７ｘ２４小時不打烊的ＡＩ通話、多輪問診、報告解讀等名醫

ＡＩ服務。



目前，首批來自浙江大學醫學院附屬第一醫院、浙江大學醫學院附屬第二醫院、復旦大學附

屬腫瘤醫院等國內頂尖三甲醫院的２０餘位乳腺專家，已上線支付寶ＡＩ健康管家。



螞蟻集團還宣布與中國腫瘤臨床學會ＣＳＣＯ、海心智惠共同升級腫瘤輔助診療、智能全病

程管理產品ＣＳＣＯ ＡＩ Ｐｒｏ。



據了解，支付寶ＡＩ健康管家上已匯集北京協和醫院、上海仁濟醫院等九十餘位名醫智能體

。



公開信息顯示，螞蟻集團今年１月完成對好大夫在線的收購，加快ＡＩ助力醫生工作的場景

開發，並宣布打造「ＡＩ超級醫生助理」，服務好大夫平台２９萬註冊醫生。截止目前，已陸續

推出醫生ＡＩ科普助手、ＡＩ病例助手、ＡＩ科研助手等系列醫生工具，全面助力醫生的醫、教

、研工作。（ｓｌ）

