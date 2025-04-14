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AH股新聞

14/04/2025 17:47

【ＡＩ】螞蟻擬為全國百大名醫打造ＡＩ分身，助病人獲取名醫服務

　　《經濟通通訊社１４日專訊》螞蟻集團今日宣布發起「百大ＡＩ名醫」計劃，未來一年內，
其將為全國百大名醫打造ＡＩ分身（ＡＩ智能體），形成覆蓋腫瘤、慢病等領域的智能體矩陣，
從而緩解名醫資源緊缺等問題，讓患者有機會隨時隨地獲取名醫服務。用戶上支付寶搜索「ＡＩ
健康管家」，即可進入專區體驗７ｘ２４小時不打烊的ＡＩ通話、多輪問診、報告解讀等名醫
ＡＩ服務。
　
　　目前，首批來自浙江大學醫學院附屬第一醫院、浙江大學醫學院附屬第二醫院、復旦大學附
屬腫瘤醫院等國內頂尖三甲醫院的２０餘位乳腺專家，已上線支付寶ＡＩ健康管家。
　
　　螞蟻集團還宣布與中國腫瘤臨床學會ＣＳＣＯ、海心智惠共同升級腫瘤輔助診療、智能全病
程管理產品ＣＳＣＯ　ＡＩ　Ｐｒｏ。
　
　　據了解，支付寶ＡＩ健康管家上已匯集北京協和醫院、上海仁濟醫院等九十餘位名醫智能體

　
　　公開信息顯示，螞蟻集團今年１月完成對好大夫在線的收購，加快ＡＩ助力醫生工作的場景
開發，並宣布打造「ＡＩ超級醫生助理」，服務好大夫平台２９萬註冊醫生。截止目前，已陸續
推出醫生ＡＩ科普助手、ＡＩ病例助手、ＡＩ科研助手等系列醫生工具，全面助力醫生的醫、教
、研工作。（ｓｌ）

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