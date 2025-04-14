晨鳴紙業（１８１２）新增債務逾期及合同糾紛訴訟涉近１４億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，自２月

２８日至上周四（１０日），因債務逾期、合同履行糾紛等原因，累計新增訴訟案件共１４９宗

，涉案金額合計約１３﹒６億元人民幣，佔經審計淨資產的１４﹒９１％。



該集團指，其中涉金融機構的融資合同糾紛共３宗，涉案金額約８﹒２億元人民幣，已開庭

待判決階段１宗，立案訴訟階段２宗。（ｗｈ）

