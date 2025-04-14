晨鳴紙業（１８１２）新增債務逾期及合同糾紛訴訟涉近１４億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，自２月
２８日至上周四（１０日），因債務逾期、合同履行糾紛等原因，累計新增訴訟案件共１４９宗
，涉案金額合計約１３﹒６億元人民幣，佔經審計淨資產的１４﹒９１％。
該集團指，其中涉金融機構的融資合同糾紛共３宗，涉案金額約８﹒２億元人民幣，已開庭
待判決階段１宗，立案訴訟階段２宗。（ｗｈ）
警方計劃今年新增逾1,300組閉路電視，未來或有機會「行幾步就一部」閉路電視，你認為是否侵犯私隱、監控過度？► 立即投票
14/04/2025 08:49
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２８日至上周四（１０日），因債務逾期、合同履行糾紛等原因，累計新增訴訟案件共１４９宗
，涉案金額合計約１３﹒６億元人民幣，佔經審計淨資產的１４﹒９１％。
該集團指，其中涉金融機構的融資合同糾紛共３宗，涉案金額約８﹒２億元人民幣，已開庭
待判決階段１宗，立案訴訟階段２宗。（ｗｈ）
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