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AH股新聞

14/04/2025 08:49

晨鳴紙業（１８１２）新增債務逾期及合同糾紛訴訟涉近１４億人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，自２月
２８日至上周四（１０日），因債務逾期、合同履行糾紛等原因，累計新增訴訟案件共１４９宗
，涉案金額合計約１３﹒６億元人民幣，佔經審計淨資產的１４﹒９１％。
　
　　該集團指，其中涉金融機構的融資合同糾紛共３宗，涉案金額約８﹒２億元人民幣，已開庭
待判決階段１宗，立案訴訟階段２宗。（ｗｈ）

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