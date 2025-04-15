《駐京專電》財政部完善金融機構國有產權交易審核，關注轉讓底價

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》財政部近日發布《通知》，完善金融機構

國有產權交易審核機制，加強國有金融機構資產交易、產權流轉監管。《通知》審核的內容涵蓋

金融機構國有產權登記信息審核、產權交易經濟行為審批情況審核、資產評估文件及轉讓價格審

核、交易信息管理等。《通知》重點關注轉讓底價合規性等要素。



《關於加強產權交易機構開展金融機構國有產權交易業務管理有關事項的通知》明確財政部

門的監督管理責任，各省級財政部門應按規定加強對產權交易機構開展金融機構國有產權交易業

務的日常監督管理。在一位地方國資委人士看來，《通知》的核心是強調了金融機構國有產權交

易的審核管理是由各級財政部門負責。該人士指出，此前雖然財政部出台了一系列相關文件，但

由於缺乏實施細則，執行中不易落地。比如部分央企對外投資的金融機構的股權交易，是由國資

委審批，並未接受財政部的審核。



＊掛牌價格低於資產評估結果的９０％的，應進一步審核＊



對於資產評估文件和交易價格的審核，《通知》要求產權交易機構應嚴格審核比對評估相關

文件，重點審核文件中的評估對象、評估範圍、交易內容與產權交易申請、經濟行為批准文件是

否一致，資產評估項目核准或備案層級的合規性，轉讓底價合規性等要素。《通知》指出，非首

次掛牌且轉讓底價低於評估結果的，應進一步審核歷次掛牌情況；掛牌價格低於資產評估結果的

９０％的，應進一步審核相關審批文件。



對於產權交易機構，《通知》提出了詳細的審核要求：產權交易機構對金融機構提供的產權

登記證（表）、經濟行為批準文件、資產評估文件、披露信息等資料的真實性、完備性、規範性

進行審核，對重點合規信息進行核實比對，並及時、準確、完整反饋審核信息。



對於產權交易經濟行為審批情況的審核，《通知》的要求更加嚴格，要求產權交易機構應嚴

格審核產權交易內容與經濟行為審批事項是否一致，確認經濟行為經有權審批部門審批，金融機

構國有產權交易經濟行為審批事項與產權交易申請不一致、審批程序不符合制度規定的，產權交

易機構不得受理產權交易申請。

