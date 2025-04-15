《駐京專電》工行等八大銀行試點審計報告批量查驗，針對信貸審核

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》為加強財會監督、加快推動審計報告查驗

在銀行信貸審核等業務領域的應用推廣，防範信貸業務和其他業務風險，財政部、金融監管總局

近日在八家銀行試點審計報告批量查驗工作。



兩部門４月２日印發相關通知，４月１１日對外公開，即日起試點一年。八家試點機構包括

國家開發銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政

儲蓄銀行、招商銀行。這些銀行根據信貸業務和其他業務實際情況，可選擇三至五家具有一定代

表性的一級分行開展試點。



試點目標是實現銀行業金融機構相關系統與財政部註冊會計師行業統一監管平台對接，開展

銀行信貸審核業務領域審計報告批量自動查驗、智能查驗，公司理財、貿易金融等其他業務領域

可參照信貸審核業務，實行審計報告批量查驗。運用信息化手段打擊不法機構假冒會計師事務所

名義出具虛假審計報告、個別會計師事務所為同一審計事項違規出具多份審計報告等違法違規行

為，提升銀行業務審核效率，加強風險管控。有分析認為，這有助於減少為通過銀行貸款審批而

出具虛假審計報告的行為。



根據安排，在風險可控前提下，統一監管平台提供可以直連各試點銀行業金融機構系統的接

口，明確接入標準和技術規範。八家試點銀行應對總行業務系統進行升級完善，實現與財政部註

冊會計師行業統一監管平台系統直連及數據校驗。該統一監管平台自２０２２年１０月正式上線

，目前已實現對會計師事務所在平台報備的審計報告賦予全國統一的驗證碼。

