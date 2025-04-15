【大國博弈】哈爾濱公安局通緝３名美國特工，涉亞冬會網絡攻擊

《經濟通通訊社１５日專訊》黑龍江省哈爾濱市公安局決定對３名隸屬於美國國家安全局

（ＮＳＡ）的犯罪嫌疑人凱瑟琳．威爾遜（Ｋａｔｈｅｒｙｎ Ａ．Ｗｉｌｓｏｎ）、羅伯特．

思內爾（Ｒｏｂｅｒｔ Ｊ．Ｓｎｅｌｌｉｎｇ）、斯蒂芬．約翰遜（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｗ．

Ｊｏｈｎｓｏｎ）進行通緝。



此前，「２０２５年哈爾濱第九屆亞冬會」遭受境外網絡攻擊事件引發廣泛關注。國家計算

機病毒應急處理中心和亞冬會賽事網絡安全保障團隊，及時向哈爾濱市公安局提交了亞冬會遭受

網絡攻擊的全部數據，成功追查到美國國家安全局（ＮＳＡ）的３名特工和兩所美國高校，參與

實施了針對亞冬會的網絡攻擊活動。



調查發現，美國國家安全局賽前攻擊行為主要集中在亞冬會註冊系統、抵離管理系統、競賽

報名系統等重要信息系統，這些系統用於賽前開展相關工作，保存有大量賽事相關人員身份敏感

信息，ＮＳＡ意圖利用網絡攻擊竊取參賽運動員的個人隱私數據，擾亂影響亞冬會賽事的正常運

行。同時，ＮＳＡ針對黑龍江省內能源、交通、水利、通信、國防科研院校等重要行業開展網絡

攻擊，意圖破壞關鍵信息基礎設施引發社會秩序混亂和竊取我相關領域重要機密信息。（ｅｗ）

