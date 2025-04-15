【數據前瞻】中國首季經濟數據明公布，機構料ＧＤＰ仍增５％以上

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局明日發布２０２５年一季度宏觀經濟數據，儘管中

國經濟面臨內外各種挑戰，貿易戰急速升溫，但在堅定做好自己的事，國策刺激持續顯效下，投

資穩定增長，出口仍具韌性，消費增速料加快，機構普遍預計首季經濟開門紅，國內生產總值

（ＧＤＰ）增速料達５％以上，但較去年第四季的５﹒４％放緩，考慮關稅戰帶來的負面影響將

在未來浮現，外資大行紛紛下調全年ＧＤＰ預測，瑞銀由早前的４％降至３﹒４％，２０２６年

進一步放緩至３％。高盛下調今明兩年中國經濟增長預測至４％及３﹒５％。巴克萊將中國全年

的經濟增長預測下調至４％。



《路透》綜合４２家機構預估中值顯示，中國一季度ＧＤＰ同比料增長５﹒１％；但關稅戰

衝擊下二季度將面臨考驗，預計今年經濟增速逐季回落，二季度將放緩至４﹒７％，三、四季度

進一步降溫至４﹒３％和３﹒８％。３月規模以上工業增加值料增長５﹒８％；以舊換新加速等

將推動社會消費品零售總額同比增速升至４﹒２％；一季度固定資產投資同比增速則料持平於１

－２月的４﹒１％。



《彭博》預測，中國第一季度ＧＤＰ同比增５﹒２％，３月份工業增加值同比或增５﹒９％

，增速與今年前兩個月持平。首季固定資產投資料同比增４﹒２％，較首２月的４﹒１％加快，

受高基數影響有所放緩，預計３月份社會消費品零售總額同比增３﹒７％，增速不及前兩個月的

４％。



＊野村：首季名義ＧＤＰ增長率料仍在４％低位＊



野村中國首席經濟學家陸挺預計，一季度實際ＧＤＰ同比或增長５％。他稱，與過去幾年類

似，中國經濟開局良好。科技股上漲可能刺激投資和消費，而消費品以舊換新政策擴圍亦推動電

子產品銷售；房地產市場尤其是大城市表現好於預期。不過，在價格低迷的影響下，一季度名義

ＧＤＰ增長率可能仍保持在約４％的低位，ＧＤＰ平減指數或繼續為負。



中國銀行研究院預計中國一季度經濟同比增長５﹒２％左右；二季度外部不利影響或進一步

加深，出口增速可能繼續回落，國內宏觀政策將明顯加力，內需對經濟的拉動作用將進一步增強

，預計二季度增速５﹒３％左右。



＊華泰證券：３月社零總額同比增速或為４﹒２％＊



華泰證券宏觀研報稱，３月社零總額同比增速或為４﹒２％，環比略強於季節性。大力提振

消費是今年政府工作任務重點，隨著消費品以舊換新政策加力擴圍，政策紅利加速釋放，汽車、

家電等大宗消費迎來新一輪增長。



＊中金預計首季固投增速或為４﹒３％＊



中金公司宏觀團隊預計，前三個月固投增速或為４﹒３％。大規模設備更新政策持續推進，

但出口邊際放緩，製造業投資增速或放緩；２月下旬以來企業全面開工復工，同時財政支出有望

加快以支持基建實物量改善。



民生銀行首席經濟學家溫彬認為，從３月來看，１００大中城市土地成交面積同比降

４０﹒４％，降幅明顯擴大，但土地成交溢價率回升，主要由於一二線城市重新出現高價地塊拉

高了溢價率。３月３０個大中城市商品房面積同比增長１﹒３％，較１－２月的２﹒９％回落。

高線城市和低線城市之間繼續分化。總體來看，預計１－３月房地產開發投資降幅或將擴大。

（ｅｗ）

