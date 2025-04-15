《駐京專電》四部門聯合印發《金融「五篇大文章」總體統計制度》

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行會同金監總局、中證會、外匯局

聯合印發《金融「五篇大文章」總體統計制度（試行）》，支持做好科技金融、綠色金融、普惠

金融、養老金融、數字金融五篇大文章。重點對金融「五篇大文章」領域的統計對象及範圍、統

計指標及口徑、統計認定標準、數據採集、共享及發布、部門分工等作出統一規定。



一是實現統計對象和業務的全覆蓋，為做好金融「五篇大文章」提供系統、全面的信息支持

。《制度》規定的統計對象全面覆蓋銀行業、證券業、保險業金融機構以及金融基礎設施機構，

統計範圍包括貸款、債券、股權、資管債權、基金、保險、衍生品等多種金融工具和產品，綜合

統計金融「五篇大文章」等重點領域的工作情況。



二是實現金融「五篇大文章」重點統計指標及其標準和口徑的統一、協同。《制度》設置重

點統計指標共計２００余項，涵蓋金融「五篇大文章」等重點領域融資、金融機構提供的金融產

品和服務、金融機構數字化轉型業務以及其他重點指標。對每項指標均規定了統一、協同的統計

標準和統計口徑，與國家統計標準、行業政策、金融業綜合統計體系及現有實踐有效銜接。



三是建立統籌一致、分工協作的工作機制，形成工作合力。《制度》規定，人行負責數據歸

集匯總，統一編制形成全量統計報表和指標。各單位按照職責分工組織金融機構、金融基礎設施

機構認真落實統計數據採集要求和源頭數據質量管理要求，加強數據共享。

