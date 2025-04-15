《新股上市》智譜已聘請中金籌備境內上市，阿里騰訊有份投資

《經濟通通訊社１５日專訊》外電報道，中國ＡＩ初創企業智譜已聘請中金公司輔導其境內

ＩＰＯ，爭取今年上市。這家獲得阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）投資的公司是

少數幾家有能力與ＯｐｅｎＡＩ展開競爭的中國公司之一。



根據提交給中國證監會的備案文件，成立６年的智譜與中金公司已經開始ＩＰＯ籌備工作，

可能不遲於今年１０月正式提交上市申請。



自ＤｅｅｐＳｅｅｋ高性價比的ＡＩ模型橫空出世以來，包括智譜、月之暗面、

ＭｉｎｉＭａｘ等競爭對手紛紛推出低成本的ＡＩ服務，爭取在蓬勃發展的人工智能領域佔據一

席之地，並設定行業未來發展的標準。理論上能幫助用戶執行任務的ＡＩ智能體，已成為該領域

最熱門的探索方向之一。



報道指，今年３月，智譜剛剛完成了由地方政府背景企業領投的１０億元人民幣融資。智譜

今年１月被美國商務部列入貿易限制的黑名單，這可能影響其獲得關鍵技術。對此，該公司否認

了與中國軍方的所謂關聯。



總部位於北京的智譜此前推出了自主研發的深度研究型智能體ＡｕｔｏＧＬＭ。智譜執行長

張鵬在發布會上表示，該產品在網頁瀏覽器訪問模式下的表現已超過了ＯｐｅｎＡＩ的ＧＰＴ－

４ｏ和Ａｎｔｈｒｏｐｉｃ的Ｃｌａｕｄｅ ３﹒５ Ｓｏｎｎｅｔ。（ｂｉ）

