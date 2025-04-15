金融壹賬通：深度參與「數智化」理賠新模式建設項目

《經濟通通訊社１５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）聯營公司金融

壹賬通（０６６３８）聯同中國平安財產保險及ＰＡＯｂａｎｋ參與了在４月１４－１５日舉辦

的「世界互聯網大會亞太峰會」。金融壹賬通董事長兼首席執行官陳當陽闡述了中國平安在科技

金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融等金融「五篇大文章」中的實踐成果；包括在

２０２４年投入１０﹒１４萬億元人民幣支持實體經濟發展、投入逾１萬億元人民幣保險資金服

務科技創新產業等。



他表示，金融壹賬通是中國平安唯一對外進行金融科技輸出的窗口。對內，通過服務集團參

與科技創新，對外提供更多的技術和業務賦能。對內而言，在集團內部已經服務了幾乎所有的金

融專業城市，也參與了大量的科技創新工作，取得了豐碩的科技創新成果。



他於會上亦介紹了金融壹賬通在致力成為金融科技及人工智能行業的領軍企業方面的努力。

對外，透過對金融行業提供「技術＋業務」賦能，吸引金融客戶使用金融壹賬通的產品，其中，

１００％國有銀行和股份制銀行的國內業務至少使用過一款金融壹賬通的產品。另外，亦致力拓

展境外業務，目前服務２０個國家及地區，１９７家境外金融機構。



對內，透過服務平安產險、平安壽險等數十家子公司，金融壹賬通為中國平安及其子公司數

字化轉型提供堅實的技術支撑。而在科技創新方面，深度參與「數智化」理賠新模式建設項目、

財產險業務數字化轉型工程。（ｂｉ）

