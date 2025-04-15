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15/04/2025 08:02

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同越共中央總書記蘇林會談

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平同越共中央總書記蘇林舉行會談
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４月１４日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行
會談。習近平指出，構建中越命運共同體具有重要世界意義。兩國攜手走和平發展道路，１５億
多人口共同邁向現代化，將有力維護地區乃至世界和平穩定，促進共同發展。兩國都堅持對外開
放，為維護地區產業鏈供應鏈穩定暢通、促進經濟全球化發揮了積極作用。小船孤篷經不起驚濤
駭浪，同舟共濟方能行穩致遠。中國和越南都是經濟全球化的受益者，要增強戰略定力，共同反
對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。
　
１０﹒３萬億元，一季度進出口創歷史同期新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「中國外貿頂壓前行，實現規模增長、質量提升。」海關總署副署長王令浚４月１４日在國新辦
新聞發布會上說，一季度，中國進出口規模創歷史同期新高，增速逐月回升。同時，經營主體活
躍度進一步增強，對外合作空間進一步拓展，區域開放布局進一步優化，外貿的「含新量」進一
步提升。據海關統計，一季度，中國貨物貿易進出口１０﹒３萬億元，同比增長１﹒３％。３月
份進出口為３﹒７７萬億元，增長６﹒０％，其中出口２﹒２５萬億元，增長１３﹒５％。
　
增強Ａ股可投性，夯實市場「穩」之基
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新增上市公司中近八成來自科創板、創業板及北交所；Ａ股戰略性新興產業上市公司數量占比過
半；全市場分紅、回購雙雙達到歷史峰值水平……新「國九條」實施一年來，Ａ股可投性與吸引
力有所增強。專家認為，聚焦提升Ａ股可投性，資本市場改革正從「入口端」嚴把上市質量，壯
大優質公司群體；從「出口端」完善退市機制，加速劣質企業出清；從「投資端」豐富投資標的
，滿足多元配置需求。隨著Ａ股可投性增強，穩定資本市場也將信心更強、底氣更足。
　
　
《上海證券報》
　
習近平同越共中央總書記蘇林舉行會談
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４月１４日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行
會談。習近平指出，構建中越命運共同體具有重要世界意義。兩國攜手走和平發展道路，１５億
多人口共同邁向現代化，將有力維護地區乃至世界和平穩定，促進共同發展。兩國都堅持對外開
放，為維護地區產業鏈供應鏈穩定暢通、促進經濟全球化發揮了積極作用。
　
增長１﹒３％，中國一季度外貿平穩開局，新興市場進出口穩中有增
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海關總署４月１４日發布的最新數據顯示，今年一季度，中國貨物貿易進出口１０﹒３萬億元，
同比增長１﹒３％。其中，出口６﹒１３萬億元，同比增長６﹒９％；進口４﹒１７萬億元，同
比下降６％。海關總署副署長王令浚表示，在外部困難挑戰增多的情況下，各地各部門和外貿經
營主體積極應對，推動一季度中國外貿進出口實現平穩開局。
　
訂單與產能迸發活力，上市公司一季度經營「喜報」不斷
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４月１４日晚間，寧德時代、四川雙馬分別發布２０２５年一季報、一季度業績預告。其中，寧
德時代一季度實現歸母淨利潤１３９﹒６３億元，同比增長３２﹒８５％。四川雙馬預計一季度
實現歸母淨利潤１億元至１﹒４億元，同比增長１０４７％至１５０６％。據不完全統計，截至
４月１４日，逾２４０家上市公司發布２０２５年一季度經營業績（含一季報、預告等），其中
２３７家實現盈利或預盈，「報喜」比例超９６％。
　
　
《證券時報》
　
習近平同越共中央總書記蘇林舉行會談
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４月１４日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行
會談。習近平指出，構建中越命運共同體具有重要世界意義。兩國攜手走和平發展道路，１５億
多人口共同邁向現代化，將有力維護地區乃至世界和平穩定，促進共同發展。
　
一季度經濟學家問卷調查顯示：一季度經濟增速不低於５％
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近期，證券時報發起「時報經濟眼：２０２５年一季度經濟學家問卷調查」。受訪者包括來自政
府部門、研究機構、知名院校的權威經濟學家。截至４月１４日，共收集到５７份答卷。本期調
查結果顯示，多數受訪者看好一季度經濟增速不低於５％，二季度股市、匯市有望保持韌性，預
計美國濫施關稅將顯著加劇美國自身通脹壓力。短期來看，外部衝擊對中國經濟平穩運行將造成
一定壓力，二季度有必要加大宏觀政策逆周期調節力度。
　
中國外貿首季平穩開局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月１４日，海關總署公布數據顯示，一季度中國貨物貿易進出口１０﹒３萬億元，同比增長
１﹒３％。其中，出口６﹒１３萬億元，增長６﹒９％；進口４﹒１７萬億元，下降６％。一季
度，中國進出口規模創歷史同期新高，連續８個季度超過了１０萬億元。海關總署副署長王令浚
表示，中國外貿頂壓前行，實現規模增長、質量提升。（ｅｗ）　

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