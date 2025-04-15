《神州經脈》習近平訪越成果豐碩，滬指六連升，投行削增長預測

《神州經脈》滬綜指連續六個交易日反彈，今日（１５日）小幅收升０﹒１５％，報

３２６７﹒６６點；深成指收低０﹒２７％，創業板跌０﹒１３％。成交大減，滬深兩市全天成

交僅１﹒０８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２００３億元或１５﹒７％。分析認

為，現在市場處於震盪趨穩的階段，關注後續擴內需和穩外貿政策的進程。



隨著特朗普關稅政策趨於理性，市場不安情緒有所緩解。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒３１４６，較上個交易日４時３０分收盤價跌１２５點子，止三連升，

全日在７﹒３０４０至７﹒３１５７之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２０９６，較

上個交易日升１４點子，和市場預測偏離收窄至千點以內。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共總書記、國家主席習近平今日下午結束在越南的一連兩天國事訪問行程，轉往馬來西

亞、柬埔寨進行國事訪問，周五（１８日）回國。訪越期間，習近平與越共總書記蘇林會談，並

與越南國家主席梁強、越南總理范明政等會面。習近平和蘇林共同見證了中越雙方簽署４５份雙

邊合作文本，涵蓋互聯互通、人工智能、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力

資源開發、媒體等領域。習近平並和蘇林、梁強共同啟動「紅色研學之旅」項目，又同蘇林、范

明政共同見證中越鐵路合作機制啟動儀式。習近平和蘇林均表示，這次訪問成果豐碩。



２﹒ 美國商務部發布通知，表示將調查進口芯片和半導體製造設備對國家安全的影響，為其進

一步加徵關稅鋪路。有內媒到深圳華強北訪問了多家公司負責人，他們均表示關稅戰對生意影響

不大，既因中國供應鏈競爭優勢明顯，亦因歐洲、東南亞、中東等新興市場需求旺盛，可成為美

國市場的有效補充。另外，美國總統特朗普表示正考慮給予汽車與零部件短暫關稅豁免，以便讓

廠商有更多時間在美國開設生產線。美國目前向所有進口汽車徵收兩成半關稅，而汽車零部件的

關稅措施將於下月３日生效。



３﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，在中美關稅戰升級、中國宣布對自美國進口產品加徵

１２５％的關稅後，中國官方要求境內航空公司暫停接收等待交付的波音飛機，並要求航企停止

從美國公司購買飛機相關零組件和設備。同時，針對目前租用波音飛機的境內航企可能面臨的額

外關稅負擔，有關部門正研究支持方案。



４﹒ 國家統計局明日發布２０２５年一季度宏觀經濟數據，機構普遍預計首季經濟開門紅，國

內生產總值（ＧＤＰ）增速料達５％以上，但較去年第四季的５﹒４％放緩，考慮關稅戰帶來的

負面影響將在未來浮現，外資大行紛紛下調全年ＧＤＰ預測，瑞銀由早前的４％降至３﹒４％，

２０２６年進一步放緩至３％。高盛下調今明兩年中國經濟增長預測至４％及３﹒５％。巴克萊

將中國全年的經濟增長預測下調至４％。



５﹒ 小鵬匯天聯合創始人、副總裁王譚今日在全球發布會上表示，旗下飛行汽車「陸地航母」

量產工廠將於今年第三季峻工，同時啟動預售，中國內地售價不超過３０萬美元，年銷售目標為

１萬輛，首批訂單預計２０２６年交付。飛行汽車將首先在中國內地銷售，然後再考慮把銷售範

圍擴至中東及其他海外市場。



６﹒ 中國ＡＩ初創企業智譜據報已聘請中金公司輔導其境內ＩＰＯ，爭取今年上市。這家獲得

阿里巴巴和騰訊投資的公司是少數幾家有能力與ＯｐｅｎＡＩ展開競爭的中國公司之一。根據提

交給中國證監會的備案文件，成立６年的智譜與中金公司已經開始ＩＰＯ籌備工作，可能不遲於

今年１０月正式提交上市申請。



７﹒ 第１３７屆廣交會今天在廣州開幕。本屆廣交會已有來自２１５個國家和地區的超２０萬

名境外採購商預註冊；２５５家全球零售２５０強和各國各地區大商將組團參會，創歷史新高。

本屆廣交會４月１５日至５月５日在廣州分三期舉辦。



８﹒ 上海樂高樂園度假區計劃於今年６月試運行，７月正式開園。項目建成後將擁有八大主題

區，超７５個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由超８５００萬塊樂高積木拼搭的２８８９

個樂高模型。（ｓｌ）

