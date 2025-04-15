《鍾之日記》關稅反覆無常，港股連升六日

《鍾之日記》４月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔夜美股因美國對部分電子產品暫緩關稅而反彈，美國總統特朗普暗示可能暫時豁免 汽車

及零組件關稅，刺激道指周一（１４日）收升超３１０點，中概股金龍指數亦飆逾３％。港股連

升五日後，今早依然強勢高開，之後走勢反覆，一度掉頭向下。Ａ股在消費股帶領下小幅收升，

恒指亦靠穩，今日收報２１４６６，升４８點或０﹒２％，連升六日，主板成交近１８５１億元

。



＊Ａ股縮量收升，市場關注擴內需政策進程＊



滬綜指連續六個交易日反彈，今日小幅收升０﹒１５％，報３２６７﹒６６點；深成指收低

０﹒２７％，創業板跌０﹒１３％。成交大減，滬深兩市全天成交僅１﹒０８萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日縮量２００３億元或１５﹒７％。分析認為，現在市場處於震盪趨穩的階

段，關注後續擴內需和穩外貿政策的進程。



內地一季度ＧＤＰ數據明天公布，因中美關稅戰持續，各大行紛紛下調中國今年ＧＤＰ增速

預測。瑞銀最為悲觀，認為美國關稅抑制出口，中國經濟今年將僅增長３﹒４％。早前高盛將中

國今明兩年的ＧＤＰ增長預測分別下調至４％與３﹒５％，花旗集團則將２０２５年中國ＧＤＰ

預測從４﹒７％下調至４﹒２％。



此外，匯豐環球研究發表報告指，受關稅升級影響，將加深拖累滬深３００指數盈利表現，

由早前預期介乎３％至４％，調整至介乎５％至７％，但情況仍然波動，隨時快速改變。匯豐同

時調低上證綜合指數、滬深３００指數及深證成份指數今年底目標至３６００點、４３００點及

１１５００點，但仍較現水平約有１１％、１４％及１６％的潛在升幅，維持內地股市長線仍具

韌性觀點不變。



具體到板塊表現，今日ＩＰ經濟、網紅經濟、食品飲料、化妝品等消費股漲幅居前，農業、

可控核聚變、軍工等板塊跌幅居前。個股跌多升少，滬深兩市共２６５７隻個股下調。



＊半導體難逃徵稅，中芯跌４﹒５％最差藍籌＊



美國關稅政策又有變動，特朗普政府周一（１４日）在聯邦公報上宣布，啟動對半導體及藥

品進口調查，擬為新關稅鋪路。



美國商務部在兩份公告通知中表示，已開始調查「半導體和半導體製造設備」以及「藥品和

藥品成分」進口對美國國家安全的影響。此次調查將涵蓋所有半導體的進口，以及用於製造這些

半導體的設備，還包括含有這些部件的電子產品。調查始於４月１日，是根據《貿易擴張法》第

２３２條下令進行，可能持續數月。



特朗普長期批評外國生產藥品和芯片對國家安全構成威脅，並以加徵關稅作為推動生產回流

美國製造的手段。商務部長盧特尼克稱早前電子產品只是暫時自「對等關稅」豁免，將納入即將

推出的行業類關稅。盧特尼克表示，有關半導體、電子產品的關稅措施會在一個月內左右推出。

特朗普強調，不容許美國在相關產業受制於「像中國般的敵對貿易國家」。



芯片股應聲下調，中芯國際（００９８１）股價挫４﹒５％，為表現最差藍籌，上海復旦

（０１３８５）收跌５﹒２％，華虹半導體（０１３４７）軟３﹒２％，ＡＳＭＰＴ

（００５２２）及宏光半導體（０６９０８）均跌近２％。



＊美團推閃購迎戰秒送，京東喊不打口水仗＊



京東（０９６１８）與美團（０３６９０）競爭關係緊張，京東早前上線「自營秒送」電商

業務，全國已經有超過十萬家京東品牌線下店全部接入了秒送，平均送達時間小於３０分鐘。今

日上午，美團正式宣布推出即時零售品牌「美團閃購」，主打３０分鐘貨物可到手，最新宣傳影

片對比「美團閃購」和網購的分別，片中提到網購是「你的東東再等等」，配圖為一隻狗，與京

東的吉祥物「Ｊｏｙ」甚為相似，似乎都在暗喻京東。「美團閃購」定位為２４小時陪伴消費者

的新一代購物平台，聯合全國近３０００個縣市區旗的零售商、品牌商與本地中小商家，將服務

全國１０億消費者的日常購物需求。



今日中午，京東迅即反擊，在旗下微信公眾號發布《京東不打口水仗，但會堅持說實話》的

文章，宣布因「京東秒送」業務發展迅速，本季度京東將再招收不低於５萬名全職外賣員，又指

今天京東品質外賣訂單量將超過５００萬單，因為都是品質堂食餐廳的外賣，ＧＭＶ比「幽靈外

賣」１０００萬單還大。「幽靈外賣」是指線上餐飲商戶提供的資質異常或實際經營地與證件載

明地址不符的問題，由於涉及違規經營，美團近月屢公布嚴打「幽靈外賣」。



京東大力發展外賣業務，被視為向美團「宣戰」，兩家公司的高層還為此打了一場口水仗。

美團今日收升０﹒６％，京東收跌０﹒０７％。



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