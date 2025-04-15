  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

15/04/2025 08:53

【關稅戰】高盛：美更依賴中國產品，惟關稅戰衝擊中國千萬就業

　　《經濟通通訊社１５日專訊》高盛集團指出，美國對從中國進口產品的依賴度遠高於中國對
美國產品的依賴，但中國有１０００萬至２０００萬個就業與對美出口相關。雙方應該都有動力
談判，讓關稅戰降級。
　
　　據《財新》引述高盛首席中國經濟學家閃輝在１１日的媒體會上表示，假設中國對美國「一
分錢也不出口」、而且所有與出口美國相關的製造業投資也不再進行，「對中國ＧＤＰ的拖累算
下來就是３個百分點，換句話說，一旦加關稅加到某個程度，對ＧＤＰ的拖累基本到頭了，關稅
再翻倍、哪怕加到１０００％也沒有意義了」。當前，美國對中國商品加徵的關稅累計已達
１４５％；中國對美國商品加徵的關稅也提高到１２５％。
　
　　閃輝說，雙方在現行關稅下應該都會受到不小的衝擊。對美國來說，很多產品依賴中國，短
期很難替代；對中國來說，相關就業會受衝擊。所以理論上來講，兩邊都是應該有動力去談判，
去找到一個關稅戰降級的路徑。
　
＊中國千萬以上職位與對美出口相關＊
　
　　高盛指出，基於對總共２萬多種中國對美出口產品的梳理，美國對從中國進口產品的依賴度
遠高於中國對從美國進口品的依賴度。美國從中國進口產品中，約３６％對中國的依賴度超過
７０％（即該產品７０％或以上是從中國進口）。而中國對從美國進口依賴度超過７０％的產品
，比重僅約１０％。中國對美國保持順差的大多是製造業產品，對美國保持逆差的多是大宗商品
，但大宗商品如大豆可從其他國家進口。
　
　　不過，根據高盛測算，中國有１０００萬至２０００萬個就業職位與對美出口直接或間接相
關。這方面會需要更多財政支出彌補，也讓中國今年５％的經濟成長目標變得困難。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

晶片股｜中芯小心成為關稅戰風眼？

16/04/2025 11:33

關稅戰

高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.1...

15/04/2025 16:29

貨幣攻略

英國政客借「鋼廠危機」煽動恐華情緒

15/04/2025 14:48

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處