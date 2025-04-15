【關稅戰】高盛：美更依賴中國產品，惟關稅戰衝擊中國千萬就業

《經濟通通訊社１５日專訊》高盛集團指出，美國對從中國進口產品的依賴度遠高於中國對

美國產品的依賴，但中國有１０００萬至２０００萬個就業與對美出口相關。雙方應該都有動力

談判，讓關稅戰降級。



據《財新》引述高盛首席中國經濟學家閃輝在１１日的媒體會上表示，假設中國對美國「一

分錢也不出口」、而且所有與出口美國相關的製造業投資也不再進行，「對中國ＧＤＰ的拖累算

下來就是３個百分點，換句話說，一旦加關稅加到某個程度，對ＧＤＰ的拖累基本到頭了，關稅

再翻倍、哪怕加到１０００％也沒有意義了」。當前，美國對中國商品加徵的關稅累計已達

１４５％；中國對美國商品加徵的關稅也提高到１２５％。



閃輝說，雙方在現行關稅下應該都會受到不小的衝擊。對美國來說，很多產品依賴中國，短

期很難替代；對中國來說，相關就業會受衝擊。所以理論上來講，兩邊都是應該有動力去談判，

去找到一個關稅戰降級的路徑。



＊中國千萬以上職位與對美出口相關＊



高盛指出，基於對總共２萬多種中國對美出口產品的梳理，美國對從中國進口產品的依賴度

遠高於中國對從美國進口品的依賴度。美國從中國進口產品中，約３６％對中國的依賴度超過

７０％（即該產品７０％或以上是從中國進口）。而中國對從美國進口依賴度超過７０％的產品

，比重僅約１０％。中國對美國保持順差的大多是製造業產品，對美國保持逆差的多是大宗商品

，但大宗商品如大豆可從其他國家進口。



不過，根據高盛測算，中國有１０００萬至２０００萬個就業職位與對美出口直接或間接相

關。這方面會需要更多財政支出彌補，也讓中國今年５％的經濟成長目標變得困難。（ｒｙ）

