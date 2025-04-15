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AH股新聞

15/04/2025 16:11

【大國博弈】美政府網絡攻擊亞冬會，華外交部：性質十分惡劣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中國譴責美國政府在
亞冬會期間實施的惡意網絡行為，敦促美國在網絡安全問題上採取負責任的態度，停止對中國實
施網絡攻擊，停止對中國的無端抹黑和攻擊。中國將繼續採取一切必要措施，保護自身的網絡安
全。
　
　　林劍指出，在第九屆亞冬會期間，美國政府針對賽事的信息系統和黑龍江省內的關鍵信息基
礎設施開展了網絡攻擊，對中國關鍵信息基礎設施、國防、金融、社會生產以及公民的個人信息
安全造成了嚴重危害，「性質十分惡劣」。中方已通過各種方式就美網絡攻擊中國關鍵基礎設施
向美方表明關切。
　
　　《新華社》稍早時報道稱，黑龍江省哈爾濱市公安局日前決定對三名隸屬於美國國家安全局
（ＮＳＡ）的犯罪嫌疑人進行通緝。哈爾濱市公安局此前開展網絡攻擊溯源調查，成功追查到美
國國家安全局的三名特工和兩所美國高校－美國加利福尼亞大學、弗吉尼亞理工大學，在亞冬會
期間向黑龍江省內多個基於微軟Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統的特定設備發送未知加密字節，疑為喚
醒、激活微軟Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統提前預留的特定後門，實施針對哈爾濱亞冬會的網絡攻擊
活動。（ｒｙ）

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