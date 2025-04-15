【關稅戰】大摩降今年中國ＧＤＰ增速預期至４﹒２％：關稅衝擊

《經濟通通訊社１５日專訊》摩根士丹利最新將２０２５年中國國內生產總值（ＧＤＰ）同

比增速預期下調３０個基點至４﹒２％，並預計中國政府可能在二季度加快落實３月初全國人大

會議通過的２萬億元（人民幣．下同）財政刺激方案，到下半年再推出１萬億－１﹒５萬億元增

量刺激。大摩還預計，到年底，美國將分階段把對中國加徵的加權平均關稅稅率降至３４％，大

部分調降有望在接下來一兩個月內進行。



大摩在報告中表示，對中國今年ＧＤＰ增速預期的３０個基點的下調，包括關稅衝擊拖累的

９０個基點，以及１萬億－１﹒５萬億元增量刺激帶來的６０個基點的提振。報告認為，中國

ＧＤＰ增速可能在二季度降幅最大，回落０﹒７個百分點至４﹒４％；下半年增速逐漸放緩，逐

季回落０﹒３個百分點，到四季度增速放緩至３﹒７％。



＊大摩料中美未來數月啟動貿易談判，年底加徵稅率降至３４％＊



報告指出，如果現行高額關稅持續存在，將嚴重擾亂雙邊貿易，給中美經濟增長都帶來顯著

下行壓力。在基準情景預測中，預計中美在未來幾個月啟動貿易談判，到年底分階段將平均加徵

關稅稅率降至３４％的更具可操作性的水平。



事實上，在考慮各種豁免後，年初迄今貿易加權加徵關稅稅率比名義加徵關稅低約５０個百

分點。為了減少供給衝擊並推動達成協議的談判，美國政府可能會提議取消與芬太尼相關的

２０％關稅，並在未來一兩個月內將對等關稅從１２５％降至６０％。隨著更多產品被列入豁免

清單，加權平均加徵有效關稅稅率還將進一步下降，到年底降至３４％。



＊大摩料人民幣兌美元匯率至年底貶至７﹒５元＊



此外，大摩預計，人民幣兌美元匯率到二季度末和年底將分別貶至７﹒４元和７﹒５元；中

國央行可能允許人民幣兌其他貨幣更快貶值。（ｓｌ）

