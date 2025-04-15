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AH股新聞

15/04/2025 11:22

【ＡＩ】杭州：擬超前布局智算集群飛地，投向ＡＩ產業基金超千億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》杭州市就「建設人工智能產業發展高地實施方案（２０２５年
版）」公開徵求意見。其中提到，擬超前布局智算集群飛地。面向基礎大模型研發訓練需求，在
國家「東數西算」樞紐節點超前布局「算力飛地」，形成支撐自主大模型研發訓練的服務能力。
優化本地與飛地園區的高速光網傳輸網絡，降低數據傳輸成本；建設國家數據要素綜合試驗區城
市範例。加快推進國家數據基礎設施建設（先行先試）工作，爭取３個行業或企業可信數據空間
納入國家試點。深化公共數據授權運營，新增５個公共數據授權運營領域和１０個典型應用場景
。爭取國家數據產權登記試點，啟動數據產權登記業務。
　
　　此外提到，加強產業基金支持。引導「３＋Ｎ」杭州產業基金群撬動社會資本、金融資本，
投向人工智能相關方向的產業基金規模超１０００億元人民幣。組建潤苗直投基金，重點支持具
備硬科技屬性的本地人工智能初創企業，完善「投早、投小、投長期、投硬科技」機制。探索投
補聯動、投貸聯動等支持方式。探索建立產業基金容錯免責機制，支持政府產業基金和市屬國資
國有企業加大對人工智能企業的投資；支持企業上市融資。將人工智能重點企業納入上市重點培
育名單，組織開展上市專題培訓。支持符合條件的人工智能優質企業納入證券交易所知名成熟發
行人名單，接入交易所債券發行綠色通道。（ｊｑ）

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