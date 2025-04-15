【關稅戰】ＡＤＭ據報關閉中國國內貿易業務，上海子企裁員

《經濟通通訊社１５日專訊》美國穀物分銷集團Ａｒｃｈｅｒ－Ｄａｎｉｅｌｓ－

Ｍｉｄｌａｎｄ（ＡＤＭ）表示，作為全球成本削減行動的一部分，該公司已開始關閉在中國的

國內貿易業務，在最大業務部門進行裁員。



據《路透》報道，ＡＤＭ在聲明中稱此舉旨在幫助公司在充滿挑戰的環境中保持靈活性。

ＡＤＭ此次裁員將影響４０至５０名員工，在上海只留下約１０名員工，農業服務和油籽在中國

的整個團隊基本上都被解散。農業服務和油籽是ＡＤＭ最大的業務部門。



從本周開始，ＡＤＭ子公司托福上海（Ｔｏｅｐｆｅｒ Ｓｈａｎｇｈａｉ）約３０人受裁

員影響，並稱這是今年早些時候宣布的全球成本削減行動的一部分。ＡＤＭ將逐步停止托福上海

的國內貿易，預計將於９月底完成，上海的其他業務不會受到影響。



報道指，由於農作物價格下滑、通脹導致消費需求減少以及農作物加工利潤率疲軟，ＡＤＭ

的盈利受到侵蝕，農業服務和油籽部門去年的營業利潤下降４０％。美國和中國不斷加劇的貿易

緊張局勢正在為ＡＤＭ帶來新的不利因素，因為該公司依賴於最大農產品出口國美國和最大進口

國中國之間的貿易。



據悉，ＡＤＭ今年２月開始裁員，其廣泛的成本削減行動，目標是在未來３至５年內節省５

億至７億美元。（ｊｑ）

