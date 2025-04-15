【大國博弈】美撤中國學生簽證，美駐中使館：簽證是特權而非權利

《經濟通通訊社１５日專訊》近期至少有４名中國留學生被美國註銷簽證並起訴美國政府。

美國駐中使館１４日在Ｘ平台上引述美國國務卿盧比歐談話，指美國簽證是特權，而非權利，是

留給讓美國變得更好的人，而非試圖從內部摧毀美國的人。



據內媒報道，目前有４名被註銷簽證的中國留學生對美國政府提起訴訟，分別來自加州大學

柏克萊分校（ＵＣ Ｂｅｒｋｅｌｅｙ）及卡內基美隆大學（Ｃａｒｎｅｇｉｅ Ｍｅｌｌｏｎ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）。



美國駐中使領館１４日在Ｘ平台引述美國國務院的貼文，該貼文引用盧比歐（Ｍａｒｃｏ

Ｒｕｂｉｏ）的說法指出，美國法律明確規定誰可以、誰不能入境。根據「移民和國籍法」

（Ｉｍｍｉｇｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ Ａｃｔ），支持或宣傳恐怖主

義活動，或鼓動他人支持恐怖主義活動，或支持恐怖組織者，將不具獲美國簽證資格。



盧比歐稱，特朗普政府對於安全和執行移民法的承諾是前所未有且毫無動搖的，「我們期望

且法律也要求，所有簽證持有者在簽證有效期內，每一天都證明自己符合資格，包括尊重美國法

律、按照簽證類型採取適當行為，並在停留期間都符合這些標準」。（ｊｑ）

