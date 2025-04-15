《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０６％，美擬對芯片及藥品徵新關稅

《經濟通通訊社１５日專訊》美國特朗普政府正以威脅國家安全為由，啟動對半導體和藥品

進口的調查。美國關稅行動擴大化，特朗普表示，他將在未來一周宣布進口半導體的關稅稅率，

強調不容許美國在相關產業受制於「像中國般的敵對貿易國家」。滬深股市今早走勢分化，滬綜

指低開０﹒０６％，報３２６０﹒６９點，深成指高開０﹒０２％，創業板指高開０﹒０５％。



中國加快團結鄰國夥伴關係。國家主席習近平正在訪問東南亞三國，昨天與越南共產黨中央

總書記蘇林會談。習近平表示，中越兩國要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自

由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。習近平並就深化中越命運共同體建設提出六點舉措，中越雙方

簽署４５份雙邊合作文件，內容涵蓋互聯互通、人工智能、農產品貿易等領域。



另外，據Ｃｈｏｉｃｅ統計，截至４月１１日股票型ＥＴＦ總份額達到２﹒０４萬億份，創

歷史紀錄。４月以來，大量資金湧入，截至４月１１日，僅短短幾個交易日時間，股票型ＥＴＦ

份額增長８９２﹒１２億份。其中，多隻百億級ＥＴＦ份額創歷史新高，涵蓋寬基ＥＴＦ、細分

行業ＥＴＦ。



人民銀行公布，今日進行１６４５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

１６７４億元逆回購到期，即今日淨回籠２９億元。今日到期的１０００億元中期借貸便利

（ＭＬＦ）暫沒見人民銀行官網刊出招標公告。（ｒｙ）

