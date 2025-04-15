《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０７％，消費股繼續逆市活躍

《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股三大指數早盤小幅調整，滬綜指收跌０﹒０７％，報

３２６０﹒５５點，深成指上午跌０﹒４３％，創業板走低０﹒２９％。滬深兩市半日成交

６８７５億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量１５１３億元或１８％。



板塊表現方面，大消費股持續逆市走強，日用化工漲４％，潔雅股份（深：３０１１０８）

及兩面針（滬：６００２４９）雙雙升停；食品飲料及家用電器升幅靠前，勁仔食品

（深：００３０００）、京糧控股（深：０００５０５）封板。下跌方面，軍工、半導體及農業

股跌幅居前。芯片半導體上午挫１﹒４％；消息上，美國政府表示將調查進口芯片和半導體製造

設備對國家安全的影響，為其進一步加徵關稅鋪路。總統特朗普在社交平台發文表示，政府正在

研究對整個電子產品供應鏈徵收關稅，又指１１日並非公布向電子產品「豁免關稅」，而是將其

歸入不同的關稅「類別」。



中國今年一季度ＧＤＰ數據明天發布，市場調研機構紛紛發布預測。《路透》綜合４２家機

構預估中值顯示，得益於政策落地推動供需兩端改善，中國一季度經濟增長有望順利實現「開門

紅」，當季國內生產總值（ＧＤＰ）同比料增長５﹒１％；但關稅戰衝擊下二季度將面臨考驗。

至於《彭博經濟研究》則估計，中國第一季度ＧＤＰ同比成長５﹒２％，增速較２０２４年第四

季度的５﹒４％有所放緩。（ｒｙ）

