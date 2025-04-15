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AH股新聞

15/04/2025 13:57

《Ａ股行情》瑞銀大降中國全年ＧＤＰ增長，滬指午後跌０﹒２５％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局明日發布２０２５年一季度宏觀經濟數據，儘管中
國經濟面臨內外各種挑戰，貿易戰急速升溫，但在堅定做好自己的事，國策刺激持續顯效下，投
資穩定增長，出口仍具韌性，消費增速料加快，機構普遍預計首季經濟開門紅，國內生產總值
（ＧＤＰ）增速料達５％以上，但較去年第四季的５﹒４％放緩，考慮關稅戰帶來的負面影響將
在未來浮現，外資大行紛紛下調中國全年ＧＤＰ預測，瑞銀由早前的４％降至３﹒４％，
２０２６年進一步放緩至３％，高盛下調今明兩年中國經濟增長預測至４％及３﹒５％。
　
　　Ａ股市場午後跌幅擴，滬綜指跌０﹒２５％，報３２５４﹒６１點，滬深３００指數跌
０﹒２９％，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒５８％。上海Ｂ股軟０﹒４６％，深圳Ｂ股
跌０﹒１５％。旅遊及農業種植股走低。
　
　　瑞銀預計，未來幾個季度，中國對美出口將下降三分之二，２０２５年中國整體出口（以美
元計算）將下降１０％。瑞銀認為，未來幾個月中國其他一些貿易夥伴也可能提高對中國商品的
關稅，但可能僅限於特定產品，且幅度不會與美國關稅相同。（ｒｙ）

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