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AH股新聞

15/04/2025 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１５％連彈六日，兩市成交降一成半

　　《經濟通通訊社１５日專訊》滬綜指連續六個交易日反彈，今日小幅收升０﹒１５％，報
３２６７﹒６６點；深成指收低０﹒２７％，創業板跌０﹒１３％。成交大減，滬深兩市全天成
交僅１﹒０８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２００３億元或１５﹒７％。分析認
為，現在市場處於震盪趨穩的階段，關注後續擴內需和穩外貿政策的進程。
　
　　內地一季度ＧＤＰ數據明天公布，因中美關稅戰持續，各大行紛紛下調中國今年ＧＤＰ增速
預測。瑞銀最為悲觀，認為美國關稅抑制出口，中國經濟今年將僅增長３﹒４％。早前高盛將中
國今明兩年的ＧＤＰ增長預測分別下調至４％與３﹒５％，花旗集團則將２０２５年中國ＧＤＰ
預測從４﹒７％下調至４﹒２％。
　
　　此外，匯豐環球研究發表報告指，受關稅升級影響，將加深拖累滬深３００指數盈利表現，
由早前預期介乎３％至４％，調整至介乎５％至７％，但情況仍然波動，隨時快速改變。匯豐同
時調低上證綜合指數、滬深３００指數及深證成份指數今年底目標至３６００點、４３００點及
１１５００點，但仍較現水平約有１１％、１４％及１６％的潛在升幅，維持內地股市長線仍具
韌性觀點不變。
　
　　具體到板塊表現，今日ＩＰ經濟、網紅經濟、食品飲料、化妝品等消費股漲幅居前，農業、
可控核聚變、軍工等板塊跌幅居前。個股跌多升少，滬深兩市共２６５７隻個股下調。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３７６１﹒２３　＋０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３２６７﹒６６　＋０﹒１５　　　　４５６３﹒３３　　
　　深證成指　　９８５８﹒１０　－０﹒２７　　　　６２０８﹒６１　　
　　創業板指　　１９３０﹒４０　－０﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１００６﹒３４　－０﹒７８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　２５９﹒４７　　＋０﹒３８　　　　　１﹒１０　　　　
　　深證Ｂ指　　１１８０﹒９５　＋０﹒１５　　　　　０﹒４４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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