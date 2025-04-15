《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１５％連彈六日，兩市成交降一成半

《經濟通通訊社１５日專訊》滬綜指連續六個交易日反彈，今日小幅收升０﹒１５％，報

３２６７﹒６６點；深成指收低０﹒２７％，創業板跌０﹒１３％。成交大減，滬深兩市全天成

交僅１﹒０８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２００３億元或１５﹒７％。分析認

為，現在市場處於震盪趨穩的階段，關注後續擴內需和穩外貿政策的進程。



內地一季度ＧＤＰ數據明天公布，因中美關稅戰持續，各大行紛紛下調中國今年ＧＤＰ增速

預測。瑞銀最為悲觀，認為美國關稅抑制出口，中國經濟今年將僅增長３﹒４％。早前高盛將中

國今明兩年的ＧＤＰ增長預測分別下調至４％與３﹒５％，花旗集團則將２０２５年中國ＧＤＰ

預測從４﹒７％下調至４﹒２％。



此外，匯豐環球研究發表報告指，受關稅升級影響，將加深拖累滬深３００指數盈利表現，

由早前預期介乎３％至４％，調整至介乎５％至７％，但情況仍然波動，隨時快速改變。匯豐同

時調低上證綜合指數、滬深３００指數及深證成份指數今年底目標至３６００點、４３００點及

１１５００點，但仍較現水平約有１１％、１４％及１６％的潛在升幅，維持內地股市長線仍具

韌性觀點不變。



具體到板塊表現，今日ＩＰ經濟、網紅經濟、食品飲料、化妝品等消費股漲幅居前，農業、

可控核聚變、軍工等板塊跌幅居前。個股跌多升少，滬深兩市共２６５７隻個股下調。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７６１﹒２３ ＋０﹒０６

上證指數 ３２６７﹒６６ ＋０﹒１５ ４５６３﹒３３

深證成指 ９８５８﹒１０ －０﹒２７ ６２０８﹒６１

創業板指 １９３０﹒４０ －０﹒１３

科創５０ １００６﹒３４ －０﹒７８

Ｂ股指數 ２５９﹒４７ ＋０﹒３８ １﹒１０

深證Ｂ指 １１８０﹒９５ ＋０﹒１５ ０﹒４４

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