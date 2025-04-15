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AH股新聞

15/04/2025 09:56

《中國要聞》網信辦即日展開行動，打擊短視頻虛假擺拍等惡意營銷

　　《經濟通通訊社１５日專訊》為進一步深化短視頻惡意營銷問題治理，營造清朗網絡空間，
中央網信辦自４月１５日起，開展為期３個月的「清朗．整治短視頻領域惡意營銷亂象」專項行
動，集中整治短視頻領域惡意營銷突出問題，從嚴打擊惡意虛假擺拍、散布虛假信息、違背公序
良俗、違規引流營銷等惡意營銷亂象。
　
　　行動要求，要及時發現處置各類反彈反覆、隱形變異問題，對重點難點問題要持續督導、一
抓到底；壓實平台責任，督促屬地短視頻服務平台對照專項行動整治重點，明確審核和處置標準
，強化重點環節內容管理，完善標簽標註功能，健全算法推薦和流量分配規則等。此外，要從嚴
處置處罰，對存在突出問題的網站平台及帳號依法依規從嚴採取處置措施，並及時公開曝光一批
典型處置案例，形成有力震懾。
　
　　專項行動重點聚焦以下４類問題：
　
　　１、惡意虛假擺拍問題。打造悲慘人設，假冒新就業群體身份，虛構「苦情」戲，利用公眾
善意賣慘營銷。通過自我包裝、作秀等手段，編造「社會名流」、「成功人士」等虛假人設和情
節，虛誇「爽劇」經歷，收割流量牟取利益。打著「助農」、「扶貧」名義，編造悲情劇本引流
斂財。打造低俗惡俗人設，擺拍編造打架鬥毆、謾罵吐髒、無底線騷擾等低俗惡俗內容。
　
　　２、散布虛假信息問題。以「剪切拼湊」、「斷章取義」、「故意模糊時間地點」、「冒用
身份」等方式惡意製造不實信息。編造、誇大渲染家庭矛盾、職場衝突、暴力案事件，製造社會
焦慮、網絡戾氣，挑動群體對立。利用「換臉」、「換聲」、「Ｐ圖」等手段編造不實內容。假
借「科普」、「解讀」名義，或假冒、「碰瓷」權威機構、專家學者，惡意編造、散布涉經濟、
法律、歷史、醫學等專業領域虛假信息。
　
　　３、違背公序良俗問題。以「戶外搭訕」、「街頭採訪」等方式尾隨陌生路人進行語言、肢
體騷擾，或在互動交流中以「撩妹」、「相親」、「求吻」等話題為噱頭，誘導受訪者口述隱晦
色情內容。在短視頻標題、配文中故意關聯低俗、「軟色情」字眼或話題，在短視頻內容中突出
呈現低俗聲音、暴露著裝、誘惑動作等，刻意製造性暗示、性挑逗氛圍誘導用戶低俗互動。
　
　　４、違規引流營銷問題。利用「情感交流」、「國學文化」、「中醫養生」、「快速致富」
等噱頭，誘騙老年人等特定群體非理性消費。使用「揭露行業秘密」、「曝光行業內幕」、「舉
報行業騙局」、「我被行業封殺」等誇張、煽情的「標題黨」文案博眼球吸粉引流。打著「網絡
打假」、「維權鬥士」等旗號發布虛假「打假」、「測評」、「探店」內容，誤導用戶對相關品
牌形象、商品質量、服務水平認知。（ｓｌ）

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