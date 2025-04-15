《中國要聞》河北三河市禁紅藍黑招牌底色掀熱議，相關官員被免職

《經濟通通訊社１５日專訊》近日有網民發帖稱，河北廊坊三河市多家商舖被要求更換招牌

顏色，紅色等底色被「禁用」，其中一張蜜雪冰城招牌底色從紅色變成綠色的對比照引起熱議。



據當地商戶表示，近期接到城管部門必須整改的通知，一些招牌由相關部門工作人員上門拆

除，一些是商戶自行更換或塗漆。有內媒則引述三河市城管局工作人員稱，這是按照市政府城市

規劃要求，招牌底色「除紅色、藍色、黑色以外，都可以」。還有報道顯示，三河市市監局負責

人曾向商戶聲稱，「領導說要脫俗」、「紅色代表火，讓人亢奮，藍色太俗」、「咱們打造的是

學院風和國際化」。廊坊紀檢委相關工作人員上周五（１１日）對此表示，，已派員前往三河展

開調查。



廊坊市聯合調查組今日（１５日）通報指，針對三河市「廣告牌匾禁用紅藍黑底色」等問題

，廊坊市聯合調查組經初步核查，媒體反映的主要問題基本屬實。目前已對三河市委主要負責人

免職處理，並責成三河市委、市政府深刻反思，汲取教訓，全面整改。下一步，將根據調查結果

，對相關責任人依規依紀依法追責問責。同時健全長效機制，對侵害群眾利益、破壞營商環境的

行為「零容忍」，堅決維護經營主體和人民群眾合法權益。



有關情況還引起了官媒注意。其中《人民日報》昨（１４日）發表評論稱，招牌使用甚麼顏

色，相關部門該保持審慎，不宜過多干涉，「如果為優化城市整體形象，對商舖招牌進行規範，

調整影響市容市貌的牌匾，並非不可，但需合法合規」，以行政指令簡單強制統一招牌顏色，明

顯損害市場主體經營自主權，增加商戶經營成本，給消費者帶來諸多困擾和不便，也是對營商環

境的一種傷害。「城市治理，不能光看『面子』是否光鮮亮麗，更要看『裏子」是否真正讓群眾

得實惠、有助於安居樂業。與其在招牌顏色上費心思，不如認真幫助店舖商戶解決『成長中的煩

惱』『發展中的問題』」。（ｓｌ）

