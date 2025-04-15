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AH股新聞

15/04/2025 11:22

【關稅戰】華強北商舖認為關稅衝擊有限：新興市場需求旺盛

　　《經濟通通訊社１５日專訊》在關稅風波衝擊下，有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北
據報依然人流如鯽。《上海證券報》昨日訪問了華強北多家公司負責人，他們均表示關稅戰對生
意影響不大。
　
　　報道引述深圳市佑格電子有限公司負責人林淑慧指，關稅風波對華強北的衝擊有限，「我們
的優勢是廠家直銷，沒有中間商賺差價」，關稅風波可能會淘汰一些小客戶，「但是大買家該來
的還是會來」。其公司主要經營智能戒指、智能手錶等電子產品。
　
　　深圳市卓勝創芯科技有限公司總經理陳粵霖則稱，美國市場目前公司整體業務３０％以上，
是公司最重要的海外市場之一，「不過，華強北做的是全球生意。我們正在積極開拓歐洲、東南
亞等新興市場」，該些地區的客戶需求旺盛，市場規模可觀，可以成為美國市場的有效補充。
　
＊負責人：中國供應鏈競爭優勢明顯＊
　
　　陳粵霖還稱，「美國客戶很依賴中國的電子供應鏈」。他認為，華強北的電子商舖有信心打
持久戰，因為中國供應鏈競爭優勢明顯，製造業的韌性經得起考驗，「未來國產芯片的性價比優
勢會更加凸顯，市場需求會進一步擴大。這給了國內芯片企業難得的成長機會。我們相信，危機
中往往蘊含著機遇」。
　
　　經營滑鼠、鍵盤、耳機等數碼產品的深圳市火然電子科技有限公司負責人曾南火則稱，公司
主要對接東南亞和中東市場，近期迪拜、伊朗的採購商來得最多。對於關稅戰的衝擊，他認為部
分產品成本上漲是必然的，但沒必要慌張，「我們可以適當調價」。
　
＊中東市場對中國芯片需求激增＊
　
　　另外，報道提到，華強北電子元器件的櫃台前有多名來自中東的採購商正在驗貨，他們手中
的採購清單顯示，智能家居主控芯片等產品需求激增。其中一名中東採購商指出，「中東正在大
力建設智慧城市，這些芯片比歐美採購便宜多了」。（ｓｌ）

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