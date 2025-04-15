美團正式發布「美團閃購」，京東宣布本季再招至少５萬全職外賣員

《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）今日上午正式宣布推出即時零售品牌「美

團閃購」，京東（０９６１８）旗下微信公眾號「京東黑板報」則在今日中午發布題為《京東不

打口水仗，但會堅持說實話》的文章，宣布因秒送業務發展迅速，本季度京東將再招收不低於５

萬名全職外賣員，全額足額全部繳納五險一金且所有費用都由公司承擔。



文章還指，「今天是個好日子，今天京東品質外賣訂單量將超過５００萬單，因為都是品質

堂食餐廳的外賣，ＧＭＶ比『幽靈外賣』１０００萬單還大」。



文章又稱，京東已經上線「自營秒送」電商業務，全國已經有超過十萬家京東品牌線下店全

部接入了秒送，平均送達時間快於３０分鐘。京東自營秒送業務涵蓋：所有商超類目、服裝、化

妝品、家電手機等各類電子產品、藥品等幾乎所有品類全覆蓋，自營品質＋秒送服務，確保最好

的用戶體驗。



至於「美團閃購」，據介紹，目前「閃購」已經作為一級入口嵌入Ａｐｐ首頁，並有獨立的

微信小程序。這一新品牌以「２４小時陪伴消費者的新一代購物平台」為核心定位，覆蓋全國近

３０００個縣市區，聯合本地零售商、品牌商及中小商戶，將服務全國１０億消費者的日常購物

需求，承諾「３０分鐘好貨到手」。



＊王莆中發文諷刺京東外賣，劉強東稱打口仗不能產生社會價值＊



京東近期大力發展外賣業務，被視為向美團「宣戰」，兩家公司的高層還為此打了一場口水

仗。美團核心本地商業ＣＥＯ王莆中上周六（１２日）在社交媒體發文，茅頭直指京東，稱「京

東不是第一家想做外賣的公司，也可能不是最後一家」，指「如果把外賣當作即時零售（３０分

鐘送萬物）的一部分，達達和京東到家早在２０１４年就開始了，只不過收效甚微」、「美團非

餐飲品類的訂單突破了１８００萬單，可以說讓某些公司如鯁在喉，如芒在背」。



王莆中當時還稱，「我們原定在下周（即本周）正式發布美團即時零售品牌，這在媒體圈不

是秘密，發布前很可能還會有各種干擾出來。不過即時零售的發展大勢是擋不住的，『狗急跳牆

』也好，『圍魏救趙』也罷，『３０分鐘送萬物』創造的新體驗一定會滿足更多用戶需要，把那

些大而無當的倉配體系掃進歷史垃圾堆」。



京東集團新聞發言人齊珊珊同日在朋友圈發布截圖，顯示她向京東集團創始人劉強東匯報，

「老闆，王莆中自己下場攻擊我們了」。劉強東則回應稱，「你要是有空就趕緊去加入『小哥應

急小組』，看看有沒有外賣或者快遞兄弟在大風中遇到困難，或者去參與出口受阻企業的採購小

組工作，盡快給他們提供幫助。不要和人打口仗，不能產生社會價值」。（ｓｌ）

