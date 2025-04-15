習近平結束越南訪問稱成果豐碩，促共同反對強權政治單邊主義

《經濟通通訊社１５日專訊》中共總書記、國家主席習近平今日下午結束在越南的一連兩天

國事訪問行程，轉往馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問，周五（１８日）回國。今日上午，習近平

與越共總書記蘇林話別，指這次訪問時間雖短，但活動豐富、成果豐碩。



習近平表示，雙方重申共同壯大世界社會主義事業的政治意願，都期待朝著「六個更」（註

：政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控

解決更好）總體目標全面推進兩國戰略合作，都表示抵禦外部風險挑戰，維護地區和平穩定和國

際公平正義。「我對中越關係發展前景充滿信心。雙方要全面落實這次訪問成果，持續推進中越

命運共同體建設」。



＊蘇林：中越達成一系列共識，增強越方戰勝風險挑戰的信心＊



蘇林亦稱，習近平這次訪問取得豐碩成果，雙方就共同關心的重大全局性、戰略性問題深入

溝通，達成一系列重要共識，有力推動兩黨兩國之間的戰略合作，增強了越方戰勝風險挑戰的信

心，也將兩國人民友好提升到新高度。越方將積極落實訪問成果，推動兩黨兩國關係不斷發展，

創造兩國共同繁榮的未來。



＊習近平見梁強：以中越合作穩定性等應對外部不確定性＊



習近平上午還在河內主席府會見越南國家主席梁強。習近平強調，中越雙方要以中越友好合

作的穩定性和社會主義制度的優越性應對外部形勢的不確定性，推動中越命運共同體航船沿著正

確航道破浪前行。其中在經濟上，習近平表示中越要加強發展戰略對接，落實好共建「一帶一路

」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃，深化鐵路、公路、航空多維互聯互通，保障產業鏈供

應鏈穩定暢通，拓展５Ｇ、人工智能、綠色發展等新興領域合作，以新質生產力賦能兩國全方位

合作格局。



習近平並談到，貿易戰破壞國際貿易體系，衝擊全球經濟秩序穩定，損害世界各國特別是廣

大發展中國家正當利益。作為全球南方重要力量，中越兩國要加強協調和配合，維護以聯合國為

核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同反對強權政治和單邊主義，為推動構建人類

命運共同體挺膺擔當。



梁強則表示，中國是越南對外關係的頭等優先。越方願同中方保持高層交往，加強治國理政

經驗交流；提升務實合作水平，在互聯互通、高科技、環保等領域打造更多亮點；密切人文交流

，夯實兩國關係民意基礎；加強多邊協調配合，提升兩國國際影響力；妥善管控分歧，維護海上

穩定。



＊習近平：今後３年邀越南青年赴華開展紅色研學之旅＊



此外，習近平上午在河內國際會議中心，同蘇林及梁強共同會見中越人民大聯歡活動代表。

習近平宣布，中方將在今後３年邀請越南青年赴華開展「紅色研學之旅」，為兩國各自社會主義

事業和構建具有戰略意義的中越命運共同體凝聚青春力量。



蘇林稱，越中青年要肩負起歷史使命，讓兩國一代代領導人親自締造和培育的傳統友好代代

相傳；要開展好越南青年赴華「紅色研學之旅」活動，深化兩國「同志加兄弟」友好情誼；要開

拓創新、團結協作、共謀發展，為兩國實現現代化發揮主力軍作用。



＊中越領導人見證中越鐵路合作機制啟動儀式＊



活動後，習近平和蘇林、梁強共同啟動「紅色研學之旅」項目；習近平並同蘇林、越南總理

范明政共同見證中越鐵路合作機制啟動儀式。（ｓｌ）

