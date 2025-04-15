小鵬飛行汽車擬第三季啟動預售，內地售價不超過３０萬美元

《經濟通通訊社１５日專訊》小鵬匯天聯合創始人、副總裁王譚今日在全球發布會上表示，

旗下飛行汽車「陸地航母」量產工廠將於今年第三季峻工，同時啟動預售，中國內地售價不超過

３０萬美元，年銷售目標為１萬輛，首批訂單預計２０２６年交付。



王譚稱，飛行汽車首先在中國內地銷售，然後再考慮把銷售範圍擴至中東及其他海外市場；

預計飛行汽車第四季取得飛行體型號合格證（ＴＣ）。據了解，航空器獲得型號合格證後，才能

投入批量生產。



＊王譚：飛行汽車發展需更仔細城市規劃＊



王譚又指，商業電動垂直起降飛行器（ｅＶＴＯＬ）和商業飛行汽車是未來的概念，所以小

鵬制定了３步策略。首先是使用地面飛行器，但實際上不是用來作為交通工具，而是讓大家感受

到飛行的樂趣，讓每個人都能輕鬆學會飛行；其後將擴大用途至觀光用途，例如可以從深圳飛往

廣州，或從深圳飛往香港。



王譚表示，他相信未來三維交通會成為現實，隨著飛行器變得普遍，解決噪音污染將是關鍵

，開發更安靜的技術將是優先事項，以減少城市中的干擾。同時，飛行汽車未來發展需要更仔細

的城市規劃，將飛行器有效整合進城市基礎設施中，考慮土地的有效使用，並確保安全和可及性

。（ｓｌ）

