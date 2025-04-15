《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１４日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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紫金礦業 （６０１８９９） １３０７﹒０３

貴州茅台 （６００５１９） １１２０﹒８９

寒武紀 （６８８２５６） ９２９﹒０４

藥明康德 （６０３２５９） ８６７﹒９２

恒瑞醫藥 （６００２７６） ８３４﹒７４

賽力斯 （６０１１２７） ８０１﹒７０

海光信息 （６８８０４１） ７５６﹒１１

招商銀行 （６０００３６） ６４８﹒３２

工商銀行 （６０１３９８） ６４０﹒８４

赤峰黃金 （６００９８８） ６１４﹒５７

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）２１１８﹒８０

立訊精密 （００２４７５）１６９７﹒３４

勝宏科技 （３００４７６）１２３５﹒０３

美的集團 （０００３３３）１１６６﹒７７

寧德時代 （３００７５０）１０４８﹒４７

格力電器 （０００６５１） ９１５﹒４７

藍思科技 （３００４３３） ６５３﹒３１

中際旭創 （３００３０８） ５９７﹒４９

新易盛 （３００５０２） ５８６﹒７５

北方華創 （００２３７１） ５７５﹒５４

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（以上數字取小數點後兩個位）

