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AH股新聞

15/04/2025 07:52

《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１４日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紫金礦業　（６０１８９９）　　１３０７﹒０３
貴州茅台　（６００５１９）　　１１２０﹒８９
寒武紀　　（６８８２５６）　　　９２９﹒０４
藥明康德　（６０３２５９）　　　８６７﹒９２
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　８３４﹒７４
賽力斯　　（６０１１２７）　　　８０１﹒７０
海光信息　（６８８０４１）　　　７５６﹒１１
招商銀行　（６０００３６）　　　６４８﹒３２
工商銀行　（６０１３９８）　　　６４０﹒８４
赤峰黃金　（６００９８８）　　　６１４﹒５７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２１１８﹒８０
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１６９７﹒３４
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）１２３５﹒０３
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１１６６﹒７７
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１０４８﹒４７
格力電器　　　　　　　（０００６５１）　９１５﹒４７
藍思科技　　　　　　　（３００４３３）　６５３﹒３１
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　５９７﹒４９
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　５８６﹒７５
北方華創　　　　　　　（００２３７１）　５７５﹒５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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