《駐京專電》李強：更大力度促進消費擴大內需，做強國內大循環

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李強１５日在北京調研。他強

調，要沉著冷靜應對外部衝擊帶來的困難挑戰，以更大力度促進消費、擴大內需、做強國內大循

環，進一步釋放中國超大規模市場的活力潛力。



＊創新貿易渠道方式，努力穩住外貿基本盤＊



李強來到外貿優品中華行西單大悅城展銷現場，走進紡織品、輕工產品、食品等展銷區，與

參展企業負責人和銷售人員交流，詳細了解產品出口及內銷情況。李強指出，當前外部環境發生

深刻變化，給中國外貿出口造成不利影響。大家要團結一心、主動作為、克難奮進，積極開拓多

元化市場，創新貿易渠道方式，努力穩住外貿基本盤。要用足用好各類政策，做好國內外標準銜

接，搭建外貿優品拓內銷平台，培育外貿企業自主品牌，建立直達企業的政策宣介機制，穩步推

進內外貿一體化發展。



要深入實施提振消費專項行動，在穩就業、促增收、強保障等方面下更大功夫，進一步提升

消費能力、增強消費意願，培育壯大內需增量市場。要促進良性競爭，引導企業立足優勢差異化

發展，通過不斷創新產品和服務來提高競爭力，以優質供給創造新的需求。



＊收購存量商品房在價格等給予城市政府更大自主權＊



在北投科創社區人才公寓項目現場，李強聽取北京市存量房盤活再利用、商品住房轉化人才

公寓項目等情況匯報。李強表示，收購存量商品房用作保障性住房，是促進房地產市場止跌回穩

、保障和改善民生的重要抓手。要落實好各項相關政策，在收購主體、價格和用途方面給予城市

政府更大自主權，並及時研究推出新的支持措施。



要深入推進城市更新，加力實施城中村和危舊房改造，通過多種方式盤活存量、優化增量。

要聚焦城市新市民、住房困難群眾關切，調整完善相關政策，支持居民剛性和改善性住房需求。

李強強調，當前和今後一個時期，中國房地產市場仍有很大的發展空間，要進一步釋放市場潛力

，著力推動「好房子」建設，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

