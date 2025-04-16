《駐京專電》北京一季度接待入境遊客８９萬人次，同比增６０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》今年一季度，北京市共接待入境遊客

８９﹒１萬人次，同比增長６１﹒３％。



一季度入境遊客從構成看，港澳台地區遊客１４﹒７萬人次，佔比１６﹒５％，增長３２％

。外國遊客７４﹒４萬人次，佔比８３﹒５％，增長６８﹒７％，其中，亞洲遊客（不包括港澳

台地區）３６﹒８萬人次，增長９５﹒２％；歐洲遊客２２﹒７萬人次，增長６５﹒５％；美洲

遊客９﹒３萬人次，增長２８﹒７％；大洋洲遊客３﹒６萬人次，增長１﹒３倍；非洲遊客２萬

人次，增長６３﹒７％。



北京入境遊持續升溫，得益於旅行的便利度越來越高。北京口岸試行２４０小時臨時入境境

外人員信息預先審核，開設許可簽發專用通道，實現許可簽發和入境查驗一起辦結。在首都機場

和大興機場開設「一站式」入境旅遊綜合服務中心，為入境遊客提供咨詢引導、交通出行、通信

服務等一體化服務。一季度，共提供綜合服務３５﹒３４萬人次，其中首都機場３１﹒７６萬人

次，日均３８２７人次；大興機場３﹒５８萬人次，日均４２６人次。ＳＩＭ 卡「線上辦理，

線下領卡」運營以來，累計辦理業務超１﹒１４萬筆。北京在全國首創首發銀行卡通信卡「兩卡

」融合創新產品，於３月２５日正式發布上線並投放市場。

