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AH股新聞

16/04/2025 08:52

《駐京專電》北京一季度接待入境遊客８９萬人次，同比增６０％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》今年一季度，北京市共接待入境遊客
８９﹒１萬人次，同比增長６１﹒３％。
　
　　一季度入境遊客從構成看，港澳台地區遊客１４﹒７萬人次，佔比１６﹒５％，增長３２％
。外國遊客７４﹒４萬人次，佔比８３﹒５％，增長６８﹒７％，其中，亞洲遊客（不包括港澳
台地區）３６﹒８萬人次，增長９５﹒２％；歐洲遊客２２﹒７萬人次，增長６５﹒５％；美洲
遊客９﹒３萬人次，增長２８﹒７％；大洋洲遊客３﹒６萬人次，增長１﹒３倍；非洲遊客２萬
人次，增長６３﹒７％。
　
　　北京入境遊持續升溫，得益於旅行的便利度越來越高。北京口岸試行２４０小時臨時入境境
外人員信息預先審核，開設許可簽發專用通道，實現許可簽發和入境查驗一起辦結。在首都機場
和大興機場開設「一站式」入境旅遊綜合服務中心，為入境遊客提供咨詢引導、交通出行、通信
服務等一體化服務。一季度，共提供綜合服務３５﹒３４萬人次，其中首都機場３１﹒７６萬人
次，日均３８２７人次；大興機場３﹒５８萬人次，日均４２６人次。ＳＩＭ　卡「線上辦理，
線下領卡」運營以來，累計辦理業務超１﹒１４萬筆。北京在全國首創首發銀行卡通信卡「兩卡
」融合創新產品，於３月２５日正式發布上線並投放市場。

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