《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平抵達馬來西亞進行國事訪問

《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在馬來西亞媒體發表署名文章

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４月１５日，在赴吉隆坡對馬來西亞進行國事訪問之際，國家主席習近平在馬來西亞《星洲日報

》、《星報》、《陽光日報》發表題為《讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來》的署名文章。文

章稱，兩國數字經濟、綠色發展、產業投資、交通基礎設施建設等領域合作潛力不斷釋放。雙方

要深化互利合作，推進高質量共建「一帶一路」，加強產業鏈供應鏈合作，重點推動數字經濟、

綠色經濟、藍色經濟、旅游經濟合作，助力各自現代化進程。



習近平同越共中央總書記蘇林共同會見中越人民大聯歡活動代表

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４月１５日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在河內國際會議中心同越共中央總書記蘇林

、越南國家主席梁強共同會見中越人民大聯歡活動代表。兩黨兩國領導人共同步入會場時，中越

各界友好人士熱烈鼓掌。習近平指出，中越關系根基在人民、血脈在人民、力量在人民。長期以

來，從攜手救亡圖存播下革命火種，到並肩戰斗實現國家獨立和民族解放，再到共同邁上現代化

征程，中越兩國人民始終風雨同舟、休戚與共，共同書寫了中越友好歷史篇章。



打通卡點堵點，促進資本市場「活水」長流

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第二批保險資金開展長期股票投資試點加快落地，更多險資籌劃申請試點；股票型ＥＴＦ總份額

突破２萬億份；多家銀行理財子公司公開表態增持ＥＴＦ……中長期資金是資本市場重要的專業

投資力量，也是維護市場平穩健康運行的「壓艙石」和「穩定器」。專家表示，一段時間以來，

聚焦打通卡點堵點、推動「長錢長投」，資本市場改革著重從優化「長錢」入市條件、樹牢理性

投資理念、深化資本市場開放等方面精准發力，作出一系列有針對性的制度安排，目前正逐步顯

現效果。





《上海證券報》



習近平在馬來西亞媒體發表署名文章

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４月１５日，在赴吉隆坡對馬來西亞進行國事訪問之際，國家主席習近平在馬來西亞《星洲日報

》、《星報》、《陽光日報》發表題為《讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來》的署名文章。文

章稱，雙方要深化互利合作，推進高質量共建「一帶一路」，加強產業鏈供應鏈合作，重點推動

數字經濟、綠色經濟、藍色經濟、旅游經濟合作，助力各自現代化進程。



四部門印發金融「五篇大文章」總體統計制度

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中國人民銀行４月１５日發布消息，近日，中國人民銀行會同金融監管總局、中國證監會、國家

外匯局聯合印發《金融「五篇大文章」總體統計制度（試行）》。《制度》重點對金融「五篇大

文章」領域的統計對象及范圍、統計指標及口徑、統計認定標準、數據採集、共享及發布、部門

分工等作出統一規定，有望為金融「五篇大文章」提供高質量的統計數據支撐。



逾千億元回購增持潮湧，有效提振市場信心

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近期，Ａ股市場迎來回購增持熱潮，引發市場廣泛關注。據統計，４月７日至４月１５日晚６點

，已有１５４家Ａ股上市公司發布回購預案或董事長及股東提議回購計劃，擬回購金額上限達

５８２﹒２３億元；另有９８家上市公司的重要股東拋出增持計劃，擬增持金額上限為

４２３﹒３０億元。回購與增持合計總規模達１００５﹒５３億元，這一規模與速度均創近年來

新高。





《證券時報》



習近平抵達吉隆坡對馬來西亞進行國事訪問

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當地時間４月１５日晚，國家主席習近平乘專機抵達吉隆坡，應馬來西亞最高元首易卜拉欣邀請

，對馬來西亞進行國事訪問。習近平發表書面講話指出，作為重要發展中國家和全球南方成員，

中馬深化高水平戰略合作符合兩國共同利益，有利於地區乃至世界和平、穩定、繁榮。我期待以

這次訪問為契機，進一步深化兩國傳統友誼，增進雙方政治互信，推進現代化建設合作，共促文

明交流互鑒，推動中馬命運共同體建設不斷邁上新台階，開啟中馬關系新的「黃金５０年」。



《求是》雜誌發表習近平文章，加快建設文化強國

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４月１６日出版的第８期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平

的重要文章《加快建設文化強國》。文章從５個方面對加快建設文化強國作出部署。第一，堅定

不移走中國特色社會主義文化發展道路。這條道路最本質的特征，就是堅持黨的領導。必須把黨

管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體、黨管互聯網原則落實到位，提升信息化條件下文化領域治理

能力，在思想上、精神上、文化上築牢黨的執政基礎和群眾基礎。



電動汽車電池新國標明年施行

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工業和信息化部組織制定的強制性國家標準《電動汽車用動力蓄電池安全要求》

（ＧＢ３８０３１－２０２５）日前發布，將於２０２６年７月１日起開始實施。本次修訂內容

主要有修訂熱擴散測試，進一步明確待測電池溫度要求、上下電狀態、觀察時間、整車測試條件

，技術要求從此前的著火、爆炸前５分鍾提供熱事件報警訊號等，調整為不起火、不爆炸（仍需

報警），煙氣不對乘員造成傷害等；新增底部撞擊測試，考查電池底部受到撞擊後的防護能力；

新增快充循環後安全測試，３００次快充循環後進行外部短路測試，要求不起火、不爆炸等。

（ｅｗ）

