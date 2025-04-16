《神州經脈》首季ＧＤＰ亮眼，滬指七連漲，美稅最高可達２４５％

《神州經脈》中國經濟首季開局良好，第一季ＧＤＰ增長５﹒４％，遠勝市場預期，但數據

還未反應美國關稅影響，白宮最新解釋對華關稅可最高達２４５％。Ａ股在消費、運輸及黃金概

念股強勢護航下，滬綜指錄得七連漲，今日（１６日）收升０﹒２６％，報３２７６點，深成指

則跌０﹒８５％，創業板指軟１﹒２１％。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元（人民幣．下同）

，較上個交易日回升３４７億元或３％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３１７９，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３３點子，兩連跌，全日在７﹒３１１１至７﹒３２９５之間波動。人民幣兌一美元中間價

今報７﹒２１３３，較上個交易日跌３７點子，創２０２３年９月１１日以來逾１９個月新低，

和市場預測偏離擴至近１１５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國一季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長５﹒４％、全國固定資產投資同比增長

４﹒２％，３月規模以上工業增加值同比增長７﹒７％、社會消費品零售總額同比增長５﹒９％

，上述數據均優於市場預期，顯示經濟活動已全線加速。不過，分析人士稱，沒有理由為一季度

的數據感到「沾沾自喜」，中美關稅戰影響將在下月經濟數據中得到體現。國家統計局副局長盛

來運表示，下階段，要實施好更加積極有為的宏觀政策，做大做強國內大循環，充分激發各類經

營主體活力，推動經濟運行穩中有進、持續向好。



２﹒ 首季新建商品房銷售額降２﹒１％，降幅收窄。盛來運表示，一季度中國房地產市場形勢

明顯好轉，促進房地產止跌回穩的政策效果在持續顯現。當前房地產市場仍處在調整階段，房地

產需求還需要釋放，中國的消費結構還處在升級過程中，城鎮化還沒完成，房地產市場的需求空

間尤其是好房子的市場需求空間還比較大。



３﹒ 國家統計局公布，３月全國城鎮調查失業率為５﹒２％，比上月下降０﹒２個百分點。一

季度，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒３％。一季度末，外出務工農村勞動力總量１８７９５

萬人，同比增長１﹒１％。



４﹒ 美國白宮網站最新發布一份事實清單（ｆａｃｔ ｓｈｅｅｔ），指中國進口商品面臨的

關稅最高可達２４５％（ｕｐ ｔｏ ａ ２４５％ ｔａｒｉｆｆ）。內媒《第一財經》引述

專家解讀指，該２４５％並非美國將再對中國加徵的新稅率，而是目前中國某種對美出口商品面

臨的最高關稅可達到２４５％。美國《紐約時報》亦製作了一份圖表，顯示經過前任及現任美國

政府多輪加徵後，美國對中國不同進口商品徵收的稅率有相當大差距，其中「注射劑和針頭」的

稅率就高達２４５％；其次是鋰離子電池１７３％、魷魚１７０％、毛衣１６９％等。



５﹒ 國家主席習近平昨從越南轉抵馬來西亞展開國事訪問。馬來西亞最高元首易卜拉欣今日上

午在國家王宮廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式，之後兩人舉行會見。習近平表示，中方支持馬來

西亞擔任東盟輪值主席國工作，願同馬方一道落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議

，推動全球南方聯合自強、共同發展，為地區和世界提供更多確定性和正能量。



６﹒ 再有機構下調對中國今年ＧＤＰ增長預測。澳新銀行將中國今年經濟增長預測由４﹒８％

降至４﹒２％，並把明年增長預測由４﹒５％降至４﹒３％，指因美國關稅構成外部衝擊，儘管

第一季開局強勁，但關稅不確定性將直接打擊第二季表現。澳新銀行並指，中國通常４月底召開

的中央政治局會議可能令人失望，迄今為止，沒有跡象表明中國將對關稅升級採取任何強有力的

政策回應。



７﹒ 國家統計局今日公布２０２５年３月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局

公布的數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第五個月縮窄至

４﹒５％；環比持平，上月環比下降０﹒１％。經測算，３月７０個大中城市中，新建住宅價格

指數環比上漲的有２４個（上月１８個）；下跌４１個（上月４５個）；持平的有五個（上月七

個）。



８﹒ 華為與上汽集團今日在鴻蒙智行新品發布會上正式發布「尚界」品牌，為鴻蒙智行的第五

界。尚界首期投入６０億元，打造超５０００人專屬團隊及專屬超級工廠。首款車型將於今年秋

天正式上市。此外，問界Ｍ８在發布會上正式發布，共有問界Ｍ８ Ｍａｘ、問界Ｍ８ Ｍａｘ

＋、問界Ｍ８ Ｕｌｔｒａ三個版本，以及大五座、享六座兩種布局，售價介乎３５﹒９８萬元

－４４﹒９８萬元，將於４月２０日（周日）開啟交付。問界Ｍ８已自３月６日開始預售，預售

價３６﹒８萬元起。（ｓｌ）

