《鍾之日記》美圍堵步伐未停，港股止步六連升

《鍾之日記》４月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國圍堵中國步伐未停，白宮宣布對進口加工關鍵礦物展開國家安全風險調查，可能徵新關

稅；美國白宮網站最新發布一份事實清單（ｆａｃｔ ｓｈｅｅｔ），指中國進口商品面臨的關

稅最高可達２４５％（ｕｐ ｔｏ ａ ２４５％ ｔａｒｉｆｆ），因中方採取報復行動；英

偉達證實Ｈ２０芯片出口中國須獲美國許可；有報道指美方將利用與多國關稅談判孤立中國，要

求其禁止為中國運送貨物以規避關稅。恒指今早低開１４９點，雖然內地首季ＧＤＰ數據報喜，

港股仍向下，一度跌近６００點。恒指全日收報２１０５６，跌４０９點或１﹒９％，止步六連

升，今日主板成交近２２００億元。



＊ＧＤＰ數據提振，Ａ股七連升＊



中國首季ＧＤＰ增長５﹒４％，遠勝市場預期。不過數據還未反應美國關稅影響，在消費、

運輸及黃金概念股強勢護航下，滬綜指成功錄得七連漲，今日收升０﹒２６％，報３２７６點，

深成指則跌０﹒８５％，創業板指軟１﹒２１％。市場料中美關稅戰持續，中央決策層或醞釀新

的刺激計劃促消費、擴內需。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元人民幣，較上個交易日升３％。

個股跌多漲少，兩市超４１００個股下跌。



＊英偉達芯片出口中國要許可，ＡＩ股急吐＊



美國商務部周二（１５日）表示，正在對包括英偉達的Ｈ２０、ＡＭＤ的ＭＩ３０８及其同

類產品在內的芯片出口發布新的許可要求。英偉達隨後表示，美國政府限制其Ｈ２０芯片對中國

的出口，將就此計提損失５５億美元。英偉達美股在盤後交易中下跌約５％。



有私募機構人士分析，英偉達證實Ｈ２０芯片出口中國須獲許可，還即時就此計提５５億美

元費用，可理解為英偉達有機會不能夠拿到出口許可，這無疑與英偉達直接相關的產業鏈受損。



Ａ股上市公司華勤技術（滬：６０３２９６）承認，產業鏈對於Ｈ２０的不確定性預期從去

年下半年開始形成，此次Ｈ２０貿易管制，公司判斷目前產業鏈庫存能夠支撐國內上半年度正常

出貨。華勤技術今日一度跌停，收市挫逾９％。



美國封鎖Ｈ２０芯片出口中國，一眾中資科企將大受影響。因為Ｈ２０芯片是當下美國出口

管制下中國能合法獲得的最先進人工智能處理器。今年初，中國ＡＩ初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ

發布的Ｒ１模型震撼科技和投資界，向外證明即使受到美國芯片限制，中國仍具有優質推理大模

型的能力。其低成本ＡＩ模型，令對Ｈ２０的需求旺盛，字節跳動、阿里巴巴（０９９８８）與

騰訊（００７００）等中國企業，今年首３個月對英偉達Ｈ２０芯片下訂至少１６０億美元訂單

。



一眾ＡＩ股大跌，快手（０１０２４）挫近５％，阿里跌４％，騰訊跌１﹒７５％；萬國數

據（０９６９８）更急瀉１１﹒６７％，金山雲（０３８９６）挫９﹒１％，商湯

（０００２０）跌３﹒４５％。



＊房地產數據好轉，藍籌內房股齊升＊



國家統計局公布３月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局數據測算，３月內

地７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅，連續第五個月縮窄至４﹒５％；環比持平，

上月環比下降０﹒１％。



統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年３月份，住房市場成交活躍度提升

，７０個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格環

比上漲，二三線城市環比總體降幅收窄；各線城市同比降幅均繼續收窄。



「彭博經濟研究」稱，中國最新房地產數據顯示市場現企穩跡象。政策目標是推動房地產市

場「止跌回穩」。３月份銷售面積和和銷售價格跌幅均有所收窄，表明放寬限購以及政府收儲存

量房等一系列支持舉措的效用正在顯現。



由於中美貿易戰對出口造成壓力，政府在刺激內需方面面臨更大壓力，包括樓市支持在內的

更多刺激措施可能有助於穩定市場。房地產行業雖然規模收縮，但仍然佔ＧＤＰ的１９％，行業

疲軟態勢的緩解將有助於中國經濟抵禦外部衝擊。



國務院總理李強在北京調研時說，收購存量商品房用作保障性住房，是促進房地產市場止跌

回穩、保障和改善民生的重要抓手。他強調，要進一步釋放市場潛力，著力推動「好房子」建設

，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。



內房股今起動，龍湖（００９６０）收升１﹒９％，為表現第二好的藍籌股；潤地

（０１１０９）及中海外（００６８８）亦升１﹒９％，融創中國（０１９１８）據報尋求把所

有離岸債券轉為股票，今日收漲５﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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