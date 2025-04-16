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AH股新聞

16/04/2025 17:01

《鍾之日記》美圍堵步伐未停，港股止步六連升

　　《鍾之日記》４月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　美國圍堵中國步伐未停，白宮宣布對進口加工關鍵礦物展開國家安全風險調查，可能徵新關
稅；美國白宮網站最新發布一份事實清單（ｆａｃｔ　ｓｈｅｅｔ），指中國進口商品面臨的關
稅最高可達２４５％（ｕｐ　ｔｏ　ａ　２４５％　ｔａｒｉｆｆ），因中方採取報復行動；英
偉達證實Ｈ２０芯片出口中國須獲美國許可；有報道指美方將利用與多國關稅談判孤立中國，要
求其禁止為中國運送貨物以規避關稅。恒指今早低開１４９點，雖然內地首季ＧＤＰ數據報喜，
港股仍向下，一度跌近６００點。恒指全日收報２１０５６，跌４０９點或１﹒９％，止步六連
升，今日主板成交近２２００億元。
　
＊ＧＤＰ數據提振，Ａ股七連升＊
　
　　中國首季ＧＤＰ增長５﹒４％，遠勝市場預期。不過數據還未反應美國關稅影響，在消費、
運輸及黃金概念股強勢護航下，滬綜指成功錄得七連漲，今日收升０﹒２６％，報３２７６點，
深成指則跌０﹒８５％，創業板指軟１﹒２１％。市場料中美關稅戰持續，中央決策層或醞釀新
的刺激計劃促消費、擴內需。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元人民幣，較上個交易日升３％。
個股跌多漲少，兩市超４１００個股下跌。
　
＊英偉達芯片出口中國要許可，ＡＩ股急吐＊
　
　　美國商務部周二（１５日）表示，正在對包括英偉達的Ｈ２０、ＡＭＤ的ＭＩ３０８及其同
類產品在內的芯片出口發布新的許可要求。英偉達隨後表示，美國政府限制其Ｈ２０芯片對中國
的出口，將就此計提損失５５億美元。英偉達美股在盤後交易中下跌約５％。
　
　　有私募機構人士分析，英偉達證實Ｈ２０芯片出口中國須獲許可，還即時就此計提５５億美
元費用，可理解為英偉達有機會不能夠拿到出口許可，這無疑與英偉達直接相關的產業鏈受損。
　
　　Ａ股上市公司華勤技術（滬：６０３２９６）承認，產業鏈對於Ｈ２０的不確定性預期從去
年下半年開始形成，此次Ｈ２０貿易管制，公司判斷目前產業鏈庫存能夠支撐國內上半年度正常
出貨。華勤技術今日一度跌停，收市挫逾９％。
　
　　美國封鎖Ｈ２０芯片出口中國，一眾中資科企將大受影響。因為Ｈ２０芯片是當下美國出口
管制下中國能合法獲得的最先進人工智能處理器。今年初，中國ＡＩ初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ
發布的Ｒ１模型震撼科技和投資界，向外證明即使受到美國芯片限制，中國仍具有優質推理大模
型的能力。其低成本ＡＩ模型，令對Ｈ２０的需求旺盛，字節跳動、阿里巴巴（０９９８８）與
騰訊（００７００）等中國企業，今年首３個月對英偉達Ｈ２０芯片下訂至少１６０億美元訂單

　
　　一眾ＡＩ股大跌，快手（０１０２４）挫近５％，阿里跌４％，騰訊跌１﹒７５％；萬國數
據（０９６９８）更急瀉１１﹒６７％，金山雲（０３８９６）挫９﹒１％，商湯
（０００２０）跌３﹒４５％。
　
＊房地產數據好轉，藍籌內房股齊升＊
　
　　國家統計局公布３月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局數據測算，３月內
地７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅，連續第五個月縮窄至４﹒５％；環比持平，
上月環比下降０﹒１％。
　
　　統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年３月份，住房市場成交活躍度提升
，７０個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格環
比上漲，二三線城市環比總體降幅收窄；各線城市同比降幅均繼續收窄。
　
　　「彭博經濟研究」稱，中國最新房地產數據顯示市場現企穩跡象。政策目標是推動房地產市
場「止跌回穩」。３月份銷售面積和和銷售價格跌幅均有所收窄，表明放寬限購以及政府收儲存
量房等一系列支持舉措的效用正在顯現。
　
　　由於中美貿易戰對出口造成壓力，政府在刺激內需方面面臨更大壓力，包括樓市支持在內的
更多刺激措施可能有助於穩定市場。房地產行業雖然規模收縮，但仍然佔ＧＤＰ的１９％，行業
疲軟態勢的緩解將有助於中國經濟抵禦外部衝擊。
　
　　國務院總理李強在北京調研時說，收購存量商品房用作保障性住房，是促進房地產市場止跌
回穩、保障和改善民生的重要抓手。他強調，要進一步釋放市場潛力，著力推動「好房子」建設
，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。
　
　　內房股今起動，龍湖（００９６０）收升１﹒９％，為表現第二好的藍籌股；潤地
（０１１０９）及中海外（００６８８）亦升１﹒９％，融創中國（０１９１８）據報尋求把所
有離岸債券轉為股票，今日收漲５﹒６％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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