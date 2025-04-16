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AH股新聞

16/04/2025 08:52

《中國要聞》習近平抵大馬，冀深化兩國傳統友誼，增進政治互信

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平結束對越南的訪問後，４月１５日晚乘專
機抵達吉隆坡，對馬來西亞進行國事訪問。這是習近平時隔１２年再次訪問大馬，習近平發表書
面講話表示，中馬兩國深化高水準戰略合作符合兩國共同利益，有利於地區乃至世界和平、穩定
、繁榮。他期待以這次訪問為契機，進一步深化兩國傳統友誼，增進雙方政治互信，推進現代化
建設合作，共促文明交流互鑑，推動中馬命運共同體建設不斷邁上新台階，開啟中馬關係新的「
黃金５０年」。
　
　　另外，習近平在馬來西亞多家媒體發表題為《讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來》的署名
文章。他在文章中稱，中馬兩國是安危與共、榮辱與共、患難與共的命運共同體。中國堅定支持
東盟團結和東盟共同體建設，支持東盟在區域架構中的中心地位。中國全力支持馬來西亞履職
２０２５年東盟輪值主席國，期待馬來西亞作為中國東盟關係協調國更好發揮橋樑作用。
　
　　中國願同馬來西亞和其他東盟國家一道，順應和平與發展歷史潮流，抵禦地緣政治和陣營對
抗暗流，衝破單邊主義、保護主義逆流，推動高水準戰略性中馬命運共同體破浪前行，攜手打造
更為緊密的中國－東盟命運共同體。（ｒｙ）

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