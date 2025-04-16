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AH股新聞

16/04/2025 08:54

【關稅戰】美財長：不存在中國將美債武器化的風險

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部長貝森特周二（１５日）在接受《雅虎財經》採訪
，打消了市場有關中國將其持有的美債武器化的擔憂，他稱不存在中國利用其美債儲備給美國經
濟帶來痛苦的潛在風險。
　
　　貝森特說：「如果美國公債達到一定水平，或者如果美聯儲局認為某個外國競爭對手正在將
美債市場武器化，或者試圖破壞美債市場的穩定，以獲取政治利益，我相信我們會聯手採取行動
，但我們還沒有看到這種情況。我們有一個龐大的工具箱。」
　
＊出售美債不符合中國最佳經濟利益＊
　
　　報道指，中國是僅次于日本的美國公債第二大外國持有者，１月份持有近７６１０億美元美
債。「如果他們（中國）拋售美債，那麼他們就必須購買人民幣，這將使他們的貨幣升值。而他
們的做法恰恰相反，」貝森特說，「出售美債不符合中國的最佳經濟利益。」
　
　　美國總統特朗普目前對中國商品加徵高達１４５％的關稅。作為反制，中國將對美國商品加
徵的關稅提高到１２５％。北京稱特朗普的關稅戰略是個「笑話」，這讓貝森特很惱火。「這不
是玩笑。」貝森特此前在接受《彭博電視》採訪時說。他補充道，任何中美談判都必須來自「高
層」，即涉及特朗普和中國國家主席習近平。（ｒｙ）

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