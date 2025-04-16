【關稅戰】美財長：不存在中國將美債武器化的風險

《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部長貝森特周二（１５日）在接受《雅虎財經》採訪

，打消了市場有關中國將其持有的美債武器化的擔憂，他稱不存在中國利用其美債儲備給美國經

濟帶來痛苦的潛在風險。



貝森特說：「如果美國公債達到一定水平，或者如果美聯儲局認為某個外國競爭對手正在將

美債市場武器化，或者試圖破壞美債市場的穩定，以獲取政治利益，我相信我們會聯手採取行動

，但我們還沒有看到這種情況。我們有一個龐大的工具箱。」



＊出售美債不符合中國最佳經濟利益＊



報道指，中國是僅次于日本的美國公債第二大外國持有者，１月份持有近７６１０億美元美

債。「如果他們（中國）拋售美債，那麼他們就必須購買人民幣，這將使他們的貨幣升值。而他

們的做法恰恰相反，」貝森特說，「出售美債不符合中國的最佳經濟利益。」



美國總統特朗普目前對中國商品加徵高達１４５％的關稅。作為反制，中國將對美國商品加

徵的關稅提高到１２５％。北京稱特朗普的關稅戰略是個「笑話」，這讓貝森特很惱火。「這不

是玩笑。」貝森特此前在接受《彭博電視》採訪時說。他補充道，任何中美談判都必須來自「高

層」，即涉及特朗普和中國國家主席習近平。（ｒｙ）

