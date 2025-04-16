《神州債市》財政部４月計劃發行兩期超長期特別國債

《經濟通通訊社１６日專訊》中國財政部公布２０２５年一般國債、超長期特別國債發行有
關安排的通知，計劃４月２４日將發行兩期，期限分別為２０年和３０年的超長期特別國債。
（ｒｙ）
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16/04/2025 11:36
《經濟通通訊社１６日專訊》中國財政部公布２０２５年一般國債、超長期特別國債發行有
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