【關稅戰】中國據報對談判持開放態度：冀美給予尊重並任命聯絡人

《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》引述一名了解中國政府立場的知情人士透露，中國

希望先看到美國特朗普政府採取一系列措施，然後才會同意進行貿易談判。



該名知情人士稱，中國政府希望看到的措施，包括通過管控內閣成員的藐視性言論，從而顯

示出更多的尊重；其他條件包括希望美國自己的立場能更加一致，並願意解決中國對美國制裁和

台灣問題的關切。



＊若要談判最終促成習特會，指定官員主導談判最有效＊



知情人又指，北京方面還希望美國為會談任命一位能得到總統支持的聯繫人，並能幫助準備

一項協議，以便特朗普和中國國家主席習近平見面時可以簽署；中國官員理解特朗普可能想親自

主導談判，雖然北京也對特朗普希望投入時間進行此類討論感到榮幸，但中方認為最好的辦法是

由兩國元首指定的官員來主導會談，「如果要確保談判最終促成特朗普和習近平舉行有意義的峰

會，這將是最有效的方式」。



知情人士強調，任何談判最重要的先決條件是，中國官員需要知道這種接觸將在相互尊重的

情況下進行。雖然特朗普在公開談論習近平時相對溫和，但其政府的其他成員更為強硬，這讓北

京官員不確定美國的立場。無論特朗普第一個任期的情況如何，中國官員相信他現在對這屆政府

擁有巨大控制權，因此當美國官員發表有關中國的尖銳言論、而特朗普沒有否認這些觀點時，中

國官員就會認為特朗普縱容他們的立場。



＊中國冀美國能解決其對台灣問題等的關切＊



報道指，雖然這位知情人士沒有指出相關美國政府官員的具體言論，但北京方面最近對美國

副總統萬斯所謂「中國農民」的言論表達了明顯不滿。中國外交部發言人林劍上周稱這些言論「

無知又缺乏禮貌」，而這是對一位美國高級領導人罕見的直接指責。



知情人士並表示，除了希望美國政府發出一致的信息外，中國官員還想知道華盛頓是否準備

好解決中國的一些關切，其中最主要的是，中國官員普遍認為，美國制定的政策旨在遏制和打壓

中國的現代化進程。中國還希望美國解決其國家安全關切，特別是在台灣問題上。中國不會就台

灣採取任何挑釁行動，但如果被挑釁將予以回應。（ｓｌ）

