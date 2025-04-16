《中國房產》統計局：７０城樓價按年跌幅續收窄，一線二手按月升

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布２０２５年３月份商品住宅銷售價格變動情況

。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年３月份，住房市場成交活躍度提

升，７０個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格

環比上漲，二三線城市環比總體降幅收窄；各線城市同比降幅均繼續收窄。



＊一線城市新樓價格按月微升，二手樓價由跌轉升＊



３月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒１％，漲幅與上月相同。其中，上海

和深圳分別上漲０﹒７％和０﹒１％，北京和廣州分別下降０﹒２％和０﹒１％。一線城市二手

住宅銷售價格環比由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒２％。其中，北京、上海、深圳分別上漲

０﹒５％、０﹒４％和０﹒３％，廣州下降０﹒２％。



３月份，二線城市新建商品住宅銷售價格環比持平，與上月相同；二手住宅環比下降

０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％

，降幅收窄０﹒１個百分點；二手住宅環比下降０﹒３％，降幅收窄０﹒１個百分點。



３月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有２４個，比上月增加６

個；二手住宅環比上漲城市有１０個，比上月增加７個。



＊各線城市一二手樓價同比降幅均繼續收窄＊



３月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降２﹒８％，降幅比上月收窄０﹒２個百分

點。其中，上海上漲５﹒７％，北京、廣州和深圳分別下降５﹒７％、７﹒２％和３﹒９％。一

線城市二手住宅銷售價格同比下降４﹒１％，降幅收窄０﹒８個百分點，其中北京、上海、廣州

和深圳分別下降２﹒１％、１﹒４％、８﹒７％和４﹒１％。



３月份，二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降４﹒４％和７﹒０％，降

幅比上月分別收窄０﹒３個和０﹒４個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比

分別下降５﹒７％和７﹒８％，降幅比上月均收窄０﹒２個百分點。（ｊｑ）

