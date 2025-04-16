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AH股新聞

16/04/2025 09:56

《中國房產》統計局：７０城樓價按年跌幅續收窄，一線二手按月升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布２０２５年３月份商品住宅銷售價格變動情況
。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年３月份，住房市場成交活躍度提
升，７０個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格
環比上漲，二三線城市環比總體降幅收窄；各線城市同比降幅均繼續收窄。
　
＊一線城市新樓價格按月微升，二手樓價由跌轉升＊
　
　　３月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒１％，漲幅與上月相同。其中，上海
和深圳分別上漲０﹒７％和０﹒１％，北京和廣州分別下降０﹒２％和０﹒１％。一線城市二手
住宅銷售價格環比由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒２％。其中，北京、上海、深圳分別上漲
０﹒５％、０﹒４％和０﹒３％，廣州下降０﹒２％。
　
　　３月份，二線城市新建商品住宅銷售價格環比持平，與上月相同；二手住宅環比下降
０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％
，降幅收窄０﹒１個百分點；二手住宅環比下降０﹒３％，降幅收窄０﹒１個百分點。
　
　　３月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有２４個，比上月增加６
個；二手住宅環比上漲城市有１０個，比上月增加７個。
　
＊各線城市一二手樓價同比降幅均繼續收窄＊
　
　　３月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降２﹒８％，降幅比上月收窄０﹒２個百分
點。其中，上海上漲５﹒７％，北京、廣州和深圳分別下降５﹒７％、７﹒２％和３﹒９％。一
線城市二手住宅銷售價格同比下降４﹒１％，降幅收窄０﹒８個百分點，其中北京、上海、廣州
和深圳分別下降２﹒１％、１﹒４％、８﹒７％和４﹒１％。
　
　　３月份，二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降４﹒４％和７﹒０％，降
幅比上月分別收窄０﹒３個和０﹒４個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比
分別下降５﹒７％和７﹒８％，降幅比上月均收窄０﹒２個百分點。（ｊｑ）

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