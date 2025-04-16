《中國房產》測算：３月７０城樓價環比由降轉平，同比跌幅續收窄

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局今日公布２０２５年３月份商品住宅銷售價格變動

情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌

幅連續第五個月縮窄至４﹒５％；環比持平，上月環比下降０﹒１％。



經測算，３月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有２４個（上月１８個）；

下跌４１個（上月４５個）；持平的有五個（上月七個）。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，３月份，住房市場成交活躍度提升，７０個大中城

市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線

城市環比總體降幅收窄；各線城市同比降幅均繼續收窄。



中國房地產研究機構－－中指研究院４月初發布報告顯示，３月優質項目入市帶動百城新房

價格環比小幅上漲，但二手房環比繼續下跌且跌幅擴大。３月百城二手住宅均價為１３９８８元

人民幣╱平方米，環比下跌０﹒５９％，跌幅有所擴大，同比下跌７﹒２９％；新建住宅均價為

１６７４０元人民幣╱平方米，環比上漲０﹒１７％，同比上漲２﹒６３％。（ｊｑ）

