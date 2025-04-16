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關稅戰
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AH股新聞

16/04/2025 15:49

【關稅戰】澳新銀行降中國今年增長預測，關稅直接打擊第二季表現

　　《經濟通通訊社１６日專訊》澳新銀行下調中國今年經濟增長預測，由４﹒８％降至
４﹒２％，並把明年增長預測由４﹒５％降至４﹒３％，因美國關稅構成外部衝擊，儘管第一季
開局強勁，但關稅不確定性將直接打擊第二季表現。
　
　　澳新銀行指出，中國通常４月底召開的中央政治局會議可能令人失望，迄今為止，沒有跡象
表明中國將對關稅升級採取任何強有力的政策回應。
　
　　該行稱，關稅衝擊源自政策不確定性，而非關稅本身。美國關稅舉措已對企業信心和經濟活
動構成影響。中國房地產市場就是「房間里的大象」（Ｅｌｅｐｈａｎｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　
ｒｏｏｍ），最新數據顯示樓市低迷持續。
　
　　該行表示，國內生產總值（ＧＤＰ）表現搶眼並不能用來衡量經濟整體的健康狀況，通縮以
及青年失業仍然是主要擔憂，青年失業率６月可能進一步跳升。
　
　　中國國家統計局公布，首季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長５﹒４％，高於市場預期增長
５﹒２％。３月，工業增加值按年增長７﹒７％，社會消費品零售總額按年增５﹒９％；首季全
國固定資產投資增長４﹒２％，全部優於預期。（ｊｑ）

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