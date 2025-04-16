【關稅戰】澳新銀行降中國今年增長預測，關稅直接打擊第二季表現

《經濟通通訊社１６日專訊》澳新銀行下調中國今年經濟增長預測，由４﹒８％降至

４﹒２％，並把明年增長預測由４﹒５％降至４﹒３％，因美國關稅構成外部衝擊，儘管第一季

開局強勁，但關稅不確定性將直接打擊第二季表現。



澳新銀行指出，中國通常４月底召開的中央政治局會議可能令人失望，迄今為止，沒有跡象

表明中國將對關稅升級採取任何強有力的政策回應。



該行稱，關稅衝擊源自政策不確定性，而非關稅本身。美國關稅舉措已對企業信心和經濟活

動構成影響。中國房地產市場就是「房間里的大象」（Ｅｌｅｐｈａｎｔ ｉｎ ｔｈｅ

ｒｏｏｍ），最新數據顯示樓市低迷持續。



該行表示，國內生產總值（ＧＤＰ）表現搶眼並不能用來衡量經濟整體的健康狀況，通縮以

及青年失業仍然是主要擔憂，青年失業率６月可能進一步跳升。



中國國家統計局公布，首季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長５﹒４％，高於市場預期增長

５﹒２％。３月，工業增加值按年增長７﹒７％，社會消費品零售總額按年增５﹒９％；首季全

國固定資產投資增長４﹒２％，全部優於預期。（ｊｑ）

