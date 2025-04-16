《Ａ股行情》滬綜指平開，觀望第一季ＧＤＰ等數據公布

《經濟通通訊社１６日專訊》市場等待中國今日發布第一季度ＧＤＰ數據，滬綜指平開，報

３２６７﹒６７點，深成指低開０﹒４６％，創業板指低開０﹒６４％。在美國總統特朗普本月

揮舞「關稅巨棒」前，中國年初經濟增長料保持穩健態勢，《彭博》綜合市場預測首季經濟增長

５﹒２％，高於全年５％左右的目標。



特朗普再次發聲明敦促北京採取主動平息貿易戰。「球在中國那邊。是中國需要與我們達成

協議。我們並不需要和他們達成協議，」 白宮新聞秘書萊維特周二（１５日）宣讀了一份特朗

普口述的聲明。



據知情人士透露，中國政府宣布對美國產品加徵１２５％的關稅後，當局還要求國內航空公

司暫停接收等待交付的波音飛機。官方還要求航司停止從美國企業採購飛機相關零組件及設備。



國務院總理李強１５日在北京調研時強調，要沉著冷靜應對外部衝擊帶來的困難挑戰，以更

大力度促進消費、擴大內需、做強國內大循環，進一步釋放中國超大規模市場的活力潛力。要深

入實施提振消費專項行動，進一步提升消費能力、增強消費意願，培育壯大內需增量市場。



另外，人民銀行公布，今日進行１０４５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

１１８９億元逆回購到期，即今日淨回籠１４４億元。（ｒｙ）

